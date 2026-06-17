Nach Kantersieg der DFB-Elf: Kurios-Kritik von Christoph Kramer

Köln - Der fulminante Auftaktsieg der DFB-Elf gegen Curacao beschäftigt weiter das Land - allen voran Ex-Profi Christoph Kramer (35) und Podcaster Tommi Schmitt (37). Eine Sache ist den Fußballromantikern beim ersten Duell der Nationalmannschaft ganz besonders aufgefallen.

Der deutsche Auftaktsieg gegen Curacao weckt Erinnerungen an das 7:1 gegen Brasilien 2014. © Michael Wyke/AP/dpa

Trotz des unterm Strich ungefährdeten Startsieges der Nationalmannschaft (7:1) haben die beiden im WM-Spezial von "Copa TS" jede Menge Redebedarf.

Ganz oben auf der Themenliste: Die Trikots von Curacao.

Eine Sache macht dem langjährigen Spieler von Borussia Mönchengladbach und Bayer 04 dabei ganz besonders zu schaffen. "Noch eine Beobachtung zur deutschen Nationalmannschaft, die ich gar nicht verstehen kann. Da habe ich wirklich gar kein Verständnis für", leitet Kramer ein.

"Wir spielen gegen Curacao bei der WM und - ich liebe es ja, wenn auf Trikots die Flaggen gestickt sind - die hatten auch noch so geile Namen. Der 16er hieß Margaritha. Es geht nicht besser! Und niemand hat das Trikot getauscht! Das gibt’s doch gar nicht", kritisiert der 35-Jährige den Umgang der DFB-Elf.