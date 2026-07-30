Junge Schauspielerin vergewaltigt? Gericht verurteilt Filmstar zu 99 Peitschenhieben

Teheran (Iran) - Im Iran ist der bekannte Filmstar Pejman Dschamschidi (48) nach einer landesweiten MeToo-Debatte laut seiner Verteidigung vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen worden.

Pejman Dschamschidi (48) wurde vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen, heißt es von seiner Verteidigung. © Morteza Zangene/ISNA/dpa

Das Gericht habe den Schauspieler jedoch wegen einer "unerlaubten Beziehung" zu 99 Peitschenhieben verurteilt, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf seine Verteidigung.

Dem Bericht zufolge kann das Urteil vor dem obersten Gerichtshof angefochten werden. Eine Stellungnahme der Justiz lag zunächst nicht vor.

Im Oktober hatte eine junge Schauspielerin den Filmstar zunächst anonym angezeigt. Der bekannte Filmstar wurde kurzzeitig festgenommen - verließ jedoch das Land, als er auf Kaution freikam.

Er wies die Anschuldigungen stets zurück.