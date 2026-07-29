Schwere Vorwürfe gegen Oscar-Preisträger Jared Leto

Los Angeles/London - Zehn Frauen brechen ihr Schweigen und erheben teils schwere Vorwürfe gegen Oscar-Preisträger und "Thirty Seconds to Mars"-Frontmann Jared Leto (54).

Es sind nicht die ersten Vorwürfe gegen Hollywood-Star Jared Leto (54). © imago/Future Image

In der neuen BBC-Dokumentation "Jared Leto: Hollywood's Dark Secret" schildern sie mutmaßliches sexuelles Fehlverhalten des Schauspielers und Musikers.

Vier von ihnen werfen ihm Taten vor, die strafrechtlich relevant sein könnten. Die mutmaßlichen Vorfälle sollen sich zwischen 2002 und 2016 ereignet haben. Viele der Frauen waren damals noch Teenager, während Leto in seinen 30ern und 40ern war.

"Das ist 25 Jahre her… und er ist damit davongekommen", sagt eines der Opfer in der Doku. Eine der Frauen schildert, wie sie mit damals 17 Jahren im Badezimmer eines Motels von Leto angeblich sexuell missbraucht wurde.

Wieder eine andere schildert, sie habe Angst gehabt, sich zu wehren, weil Leto so mächtig gewesen sei.