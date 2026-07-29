Yasmina Filalis traumatische Kindheit im Heim: Ein furchtbares Erlebnis verfolgt sie bis heute
Hamburg - Schauspielerin Yasmina Filali (50) lief im Alter von zehn Jahren von Zuhause weg und landete im Heim. Einige schreckliche Dinge, die sie dort erlebte, verfolgen die Hamburgerin bis heute.
Als Filali zwei Jahre alt war, verließ ihr Vater die Familie. Als sie mit ihrer Mutter eines Abends nach Hause kam, war er verschwunden, verriet die Schauspielerin gegenüber Bild.
"Mein Vater war genau gegenüber mit seiner neuen Freundin eingezogen", erklärte die Hamburgerin im Interview.
Damit aber nicht genug: Nach der Trennung habe ihr Vater den Umgang mit seiner Tochter eingeklagt, nur um ihrer Mutter zu schaden, so Filali. Jedes zweite Wochenende musste sie zu ihrem Vater, ohne das zu wollen.
Mit zehn Jahren hielt Filali es Zuhause nicht mehr aus: "Ich bin abgehauen. Ich dachte, ich verstecke mich mal dort, wo richtig viel los ist – nämlich auf der Reeperbahn", erklärte die heute 50-Jährige.
Der Plan ging allerdings nicht auf. Sie wurde von der Polizei gefunden und kam in ein Übergangsheim, zurück nach Hause wollte sie nicht.
"Ich bin mit knapp elf Jahren ins Heim gekommen und bin dort geblieben, bis ich 18 wurde. Ich war im Rauhen Haus in Hamburg. Ich sage immer: Da war der Name Programm", verriet sie der Bild.
Mitten in der Nacht wurde Yasmina Filali mit einem Telefon ins Gesicht geschlagen
Im Heim wurde ihre Situation nicht besser: "Geschrei, Gejammer, Drogen und Alkohol" standen laut der 50-Jährigen auf der Tagesordnung. Anstatt über Konflikte zu sprechen, wurde mit Gewalt geantwortet.
Eine schreckliche Nacht werde die Schauspielerin wohl nie vergessen: "Eines der ersten Traumata war, als man mir im Schlaf mit einem Telefon meine vorderen Zähne und meine Nase eingeschlagen hat. Es gab keinen Anlass dafür. Aber irgendjemand aus dem Heim hat mir mit einem eierschalenfarbenen Tasten-Telefon nachts um 3 Uhr ins Gesicht geschlagen", berichtete sie Bild.
Ihr seien beide Vorderzähne und ein Schneidezahn abgebrochen - die Zähne wurden später mit Kronen repariert, ihre Nasenscheidewand musste zweimal operiert werden.
Eines habe die Schauspielerin im Heim gelernt: "Entweder bist du das Opfer oder du bist der Täter! Es gibt nichts dazwischen. Irgendwann habe ich gelernt, als Erstes zuzuschlagen, dann hatte ich meine Ruhe. Ich wollte einfach kein Opfer mehr sein." Noch heute sei ihr Körper im Schlaf ständig im Alarmbereitschaft.
Diese schwere Zeit habe Filali auch stärker gemacht. "Ich bin danach in die Welt rausgegangen und dachte: Wenn ich das Heim überlebt habe, dann kann mich nichts und niemand mehr erschüttern", sagte die Schauspielerin.
Titelfoto: Georg Wendt/dpa