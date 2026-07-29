Yasmina Filalis traumatische Kindheit im Heim: Ein furchtbares Erlebnis verfolgt sie bis heute

Hamburg - Schauspielerin Yasmina Filali (50) lief im Alter von zehn Jahren von Zuhause weg und landete im Heim. Einige schreckliche Dinge, die sie dort erlebte, verfolgen die Hamburgerin bis heute.

Yasmina Filali (50) hatte es in ihrer Kindheit nicht leicht. (Archivbild) © Georg Wendt/dpa

Als Filali zwei Jahre alt war, verließ ihr Vater die Familie. Als sie mit ihrer Mutter eines Abends nach Hause kam, war er verschwunden, verriet die Schauspielerin gegenüber Bild.

"Mein Vater war genau gegenüber mit seiner neuen Freundin eingezogen", erklärte die Hamburgerin im Interview.

Damit aber nicht genug: Nach der Trennung habe ihr Vater den Umgang mit seiner Tochter eingeklagt, nur um ihrer Mutter zu schaden, so Filali. Jedes zweite Wochenende musste sie zu ihrem Vater, ohne das zu wollen.

Mit zehn Jahren hielt Filali es Zuhause nicht mehr aus: "Ich bin abgehauen. Ich dachte, ich verstecke mich mal dort, wo richtig viel los ist – nämlich auf der Reeperbahn", erklärte die heute 50-Jährige.

Der Plan ging allerdings nicht auf. Sie wurde von der Polizei gefunden und kam in ein Übergangsheim, zurück nach Hause wollte sie nicht.

"Ich bin mit knapp elf Jahren ins Heim gekommen und bin dort geblieben, bis ich 18 wurde. Ich war im Rauhen Haus in Hamburg. Ich sage immer: Da war der Name Programm", verriet sie der Bild.