Elton feiert Musical-Debüt! Ausflug nach Hill Valley direkt verlängert: "Ich bin angefixt!"
Hamburg - Ganz nach Doc Browns Motto "Wer will, der kann" feierte Elton (55) am Mittwoch sein Musical-Debüt. Als Gast-Star in "Zurück in die Zukunft - Das Musical" überzeugte der Moderator als Gerald Strickland, Schuldirektor der "Hill Valley High School", der George und Marty McFly (gespielt von Raphael Groß) regelmäßig sehr unpädagogisch maßregelt.
Während tagsüber bei brennender Hitze noch an den letzten Feinheiten gefeilt wurde, überzeugte Elton am Abend im klimatisierten Theater umso mehr.
Sein erster Auftritt direkt zu Beginn des Stücks wurde mit lautem Zwischenapplaus begrüßt. "Du bist eine Null, McFly", ruft er überzeugend durchs Megafon. Auch den weiteren Text gab der Moderator fehlerfrei zum Besten.
"Schon bei der Premiere hat mich begeistert, wie mitreißend und energiegeladen die Geschichte als Musical umgesetzt wurde. Jetzt selbst auf der Bühne zu stehen – und dann auch noch als Strickland - ist schon etwas Besonderes", so Elton im Vorfeld seiner Gastrolle.
Er selbst ist großer Fan der Filmreihe, deren erster Teil 1985 in die Kinos kam. Damals stand der Wahl-Hamburger selbst kurz vor seinen Teenagerjahren. "Das wird auf jeden Fall ein spannender und unvergesslicher Ausflug nach Hill Valley für mich", schätze Elton sein Musical-Debüt richtig sein. Und dieser Ausflug wird jetzt sogar noch verlängert!
Aufgrund der großen Nachfrage wird der 55-Jährige nicht nur am Donnerstag (19.30 Uhr) ein weiteres Mal auf der Bühne des Stage Operettenhauses stehen. Auch am 9., 10., 16. und 17. September kehrt der gebürtige Berliner für vier zusätzliche Gastauftritte in die Rolle des grummeligen Schulleiters zurück.
"Zurück in die Zukunft"-Profis sind begeistert: Elton überzeugt als Schuldirektor Gerald Strickland
Denn: "Wer will, der kann!" Das jedenfalls hat Elton mehr als bewiesen. Auch seine professionellen Bühnenkollegen konnte der frisch gebackene Musicaldarsteller überzeugen.
"Elton hat Strickland nicht einfach nur gespielt, sondern der Figur seine ganz eigene Energie gegeben. Er hatte ein sehr gutes Gespür für den Humor und war auf der Bühne sofort präsent", analysierte Marty-McFly-Darsteller Raphael Groß im Anschluss an Eltons Premierenshow.
Auch Elton selbst schien zufrieden mit seinem ersten Auftritt bei "Zurück in die Zukunft - Das Musical". So war er nach dem tosenden Schlussapplaus von seiner Leistung sogar selbst positiv überrascht, wie er zugab:
"Ich hatte großen Respekt davor, zum ersten Mal in einer Musicalproduktion auf der Bühne zu stehen. Aber der Abend hat unglaublich viel Spaß gemacht. Strickland zu spielen und Teil der Cast zu sein, war für mich ein ganz besonderes Erlebnis. Ich bin [...] richtig angefixt".
Der Vorverkauf für die weiteren Shows mit Elton läuft bereits. Für Kurzentschlossene gibt es auch noch Restkarten für Donnerstagabend. Tickets und weitere Informationen sind unter musicals.de verfügbar.
Titelfoto: Bildmontage: Madita Eggers/TAG24, Morris Mac Matzen