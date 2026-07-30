Elton feiert Musical-Debüt! Ausflug nach Hill Valley direkt verlängert: "Ich bin angefixt!"

Hamburg - Ganz nach Doc Browns Motto "Wer will, der kann" feierte Elton (55) am Mittwoch sein Musical-Debüt. Als Gast-Star in " Zurück in die Zukunft - Das Musical " überzeugte der Moderator als Gerald Strickland, Schuldirektor der "Hill Valley High School", der George und Marty McFly (gespielt von Raphael Groß) regelmäßig sehr unpädagogisch maßregelt.

Marty-McFly-Darsteller Raphael Groß (l.) zeigte sich im Anschluss an Eltons Premiere begeistert über dessen Leistung als Schuldirektor Gerald Strickland. © Morris Mac Matzen / Stage Entertainment

Während tagsüber bei brennender Hitze noch an den letzten Feinheiten gefeilt wurde, überzeugte Elton am Abend im klimatisierten Theater umso mehr.

Sein erster Auftritt direkt zu Beginn des Stücks wurde mit lautem Zwischenapplaus begrüßt. "Du bist eine Null, McFly", ruft er überzeugend durchs Megafon. Auch den weiteren Text gab der Moderator fehlerfrei zum Besten.

"Schon bei der Premiere hat mich begeistert, wie mitreißend und energiegeladen die Geschichte als Musical umgesetzt wurde. Jetzt selbst auf der Bühne zu stehen – und dann auch noch als Strickland - ist schon etwas Besonderes", so Elton im Vorfeld seiner Gastrolle.

Er selbst ist großer Fan der Filmreihe, deren erster Teil 1985 in die Kinos kam. Damals stand der Wahl-Hamburger selbst kurz vor seinen Teenagerjahren. "Das wird auf jeden Fall ein spannender und unvergesslicher Ausflug nach Hill Valley für mich", schätze Elton sein Musical-Debüt richtig sein. Und dieser Ausflug wird jetzt sogar noch verlängert!

Aufgrund der großen Nachfrage wird der 55-Jährige nicht nur am Donnerstag (19.30 Uhr) ein weiteres Mal auf der Bühne des Stage Operettenhauses stehen. Auch am 9., 10., 16. und 17. September kehrt der gebürtige Berliner für vier zusätzliche Gastauftritte in die Rolle des grummeligen Schulleiters zurück.