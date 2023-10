Ihr "erstes Mal": Iris Klein und ihr "Mr. T" knutschen auf der Wiesn

Iris Klein (56) und ihr neuer Freund, den sie "Mr. T" nennt, knutschen auf der Wiesn. © Montage: Screenshot/Instagram/iris_klein_mama_

Es waren gleich zwei "erste Male" für Iris Klein! Die Katzenberger-Mama hat am Wochenende nicht nur zum allerersten Mal in ihrem Leben das Münchner Oktoberfest besucht, sondern dort auch noch eine weitere Premiere gefeiert: Ihren ersten öffentlichen Pärchen-Auftritt mit ihrem "Mr. T".

In einem eng geschnürten roten Dirndl, mit passendem Blüten-Haarreif und einer Maß Bier in der Hand strahlte die Ex-Frau von Peter Klein (56) in ihrer Instagram-Story in die Kamera und schunkelte sich gemeinsam mit ihrer Designer-Freundin Pia Bolte im Käferzelt durch den Abend.

Doch neben der Modeschöpferin, die Iris erst kürzlich ihren großen Auftritt bei der New York Fashion Week beschert hatte, sorgte vor allem ein anderer Begleiter für Aufsehen: der bislang so geheimnisvolle "Mr. T".



In schwarzem Hemd und roter Trachtenjacke, passend abgestimmt zum Outfit seiner Liebsten, die Augen hinter einer dunklen Sonnenbrille versteckt, posierte Iris' neuer Freund glücklich an der Seite der Pfälzerin und lächelte sie verliebt an.



Eng umschlungen knutschten die beiden für die Fotografen, demonstrierten allen Anwesenden ihre Liebe und schienen ihren ersten gemeinsamen Auftritt als Paar sichtlich zu genießen.