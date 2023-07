Mit neuem Look: Iris Klein hat diesen Mega-Job ergattert!

Palma de Mallorca (Spanien) - Iris Klein (56) hat einen heiß begehrten Job an Land gezogen: Die Katzenberger-Mama modelt jetzt - und zwar nicht irgendwo, sondern bei der legendären Fashion Week in New York!

Iris Klein (56) freut sich über ihren neuen Model-Job. © Montage: Screenshot/Instagram/iris_klein_mama_

Größere Brüste, neue Lippen, mehr Sport und keine Krampfadern mehr: Iris Klein pimpt ihr Aussehen gerade gehörig auf - und das mit großem Erfolg!



Denn abgesehen davon, dass sich die 56-Jährige seit dem Fremdgeh-Drama und ihrer Trennung von Noch-Ehemann Peter Klein (56) endlich wieder pudelwohl in ihrer Haut und ihrem Leben zu fühlen scheint, kommt ihr neuer Look auch bei der Außenwelt fantastisch an.

So gut sogar, dass die Wahl-Mallorquinerin jetzt eine echte Fashion-Sensation gelandet hat: Wie Iris bei Instagram bestätigte, wird sie sich im September bei der Fashion Week in New York auf den Laufsteg wagen und die Mode von Designerin Pia Bolte präsentieren.

Im Interview mit RTL verriet die Mama von Daniela Katzenberger (36), wie es zu dem außergewöhnlichen Job-Angebot kam.

"Das mit dem Modeln war ehrlich gesagt eine Schnapsidee von ihr", erklärte die Reality-TV-Bekanntheit mit Blick auf die Modeschöpferin, die sie bereits seit zehn Jahren kenne und regelmäßig auf Mallorca treffe.

"Als sie damit ankam, habe ich aber sofort zugesagt", erinnerte sich Iris, die in jüngeren Jahren bereits Model-Erfahrung sammeln durfte, zurück.