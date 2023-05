Iris Klein auf Wolke 7: So finden ihre Töchter den neuen Lover!

Mallorca - Die Ehe von Iris und Peter Klein (beide 56) gehört der Vergangenheit an. Nach langem Trennungsdrama scheint die 56-Jährige nun wieder überglücklich zu sein. Auf Instagram kündigte sie kürzlich an, einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben.

Auch Tochter Dani ist äußerst froh, dass die Reality-TV-Teilnehmerin mittlerweile wieder unbeschwert und glücklich sein kann. "Es macht mich so happy, dich endlich wieder lachen zu sehen", so die 36-Jährige.

Iris Klein (56) feierte ihren Geburtstag mit ihrer Familie und Freunden. © Iris Klein/Instagram

Mit ihrem Alter scheint die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin kein Problem zu haben. "Alter ist für mich nur eine Zahl auf dem Papier", schreibt Iris, die am Freitag 56 Jahre alt wurde.



"Man ist nur so alt, wie man sich fühlt und im Moment blühe ich richtig auf", führt Iris fort. Sie sei sehr dankbar, dass sie gesund und fit ist. "Happy Birthday. Du geile GILF", kommentiert die humorvolle Daniela unter dem Post.

Die Veränderungen, die durch die Trennung mit Peter entstanden sind, habe Iris nun endgültig akzeptiert. Auf Instagram schreibt sie: "Alles ist so gekommen, wie ich es mir nie zu träumen erhofft habe."

Und auch ihr Festtag scheint ein voller Erfolg gewesen zu sein. "Was ein wunderschöner Geburtstag. Danke an alle, die an mich gedacht haben", so Iris.