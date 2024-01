Iris Klein eröffnet: "Ich kann mit Verstorbenen reden!"

Was die 56-Jährige in Zukunft mit ihrer besonderen "Gabe" vorhat, bleibt abzuwarten.

Iris Kleins (56) Tochter Daniela Katzenberger (37) lebt auf Mallorca. © Iris Klein/Instagram

Erst kürzlich kaufte sich Iris ein kleines Häuschen in Deutschland, um ihrer Tochter Jenny Frankhauser (31) in der Heimat näher sein zu können. Dennoch wolle sie ihre Meldeadresse nicht ändern. "Ich bleibe auf Mallorca gemeldet", erklärt die Mutter dreier Kinder.

Auf der Urlaubsinsel lebt schließlich sowohl ihre älteste Tochter Daniela Katzenberger (37) als auch ihr neuer Partner "Mr. T.".

Nach einem äußerst schweren letzten Jahr fasste Iris wieder neuen Lebensmut. Ihre Familie sei dabei immer an ihrer Seite gewesen. Dankbar berichtet sie: "Ohne die hätte ich vieles nicht geschafft."

Um allen gerecht zu werden, pendele sie somit nun zwischen Deutschland und Mallorca. Zu Hause fühle sie sich jedoch bislang an keinem Ort, wie sie zuletzt auf Social Media verrät.

Fürs neue Jahr hat Iris weitere große Pläne. Nach ihrem Debüt im Sommer 2023 will sie sich ihren Traum vom Modeln erfüllen. "Es geht weiter und das in mehreren Ländern. Ich bin stolz wie Bolle", freut sich die Ex von Peter Klein. In 2024 habe sie viel zu tun.