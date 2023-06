Iris Klein meldet sich nach Schönheits-OP: "Als hätte sich ein Elefant auf mich gesetzt!"

Mallorca (Spanien) - Es ist vollbracht! Nachdem Iris Klein (56) vergangene Woche bekannt gegeben hat, dass sie einiges an ihrem Körper verändern möchte , meldete sie sich am gestrigen Mittwochabend bereits mit dem ersten Ergebnis: Die Reality-TV-Teilnehmerin hat sich die Brüste machen lassen!

Am Mittwoch gab Iris Klein (56) ein erstes Update aus dem Krankenhaus. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/iris_klein_mama_ (2)

"Hi ihr Süßen", wandte sich Iris im Krankenhausbett liegend an ihre mehr als 527.000 Follower auf Instagram. "Mir geht's so weit ganz gut."

Die Operation habe sie gut überstanden, am Mittwoch bekam sie lediglich noch Sauerstoff - für die Wundheilung.

Zwar wurde sie von einigen Schmerzen herumgetrieben, diese seien jedoch aushaltbar gewesen.

"Aber es ist vollbracht", berichtete die Wahl-Mallorquinerin weiter und zog das Dekolleté ihres Krankenhaushemdes stolz nach unten. "550 [Gramm] pro Seite! Bin gespannt, wie das Ergebnis wird."

Bereits am nächsten Morgen durfte Iris dann auch schon den ersten Blick auf ihre neuen Brüste werfen und meldete sich sogleich wieder in ihrer Instagram-Story - mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen.