"Bin kein Neandertaler": Iris Klein lacht über Nachrichten ihrer Follower

Mallorca - Pechschwarze Haare, lange Nägel, falsche Wimpern und Beauty-OPs: Iris Klein (56) macht kein Geheimnis daraus, dass sie bei ihrer natürlichen Schönheit gern auch mal ein bisschen nachhilft. Auf Instagram erklärte sie am gestrigen Samstag auch den Grund dafür.

Iris Klein (56) hatte am Samstag einiges mit ihren Followern zu klären. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/iris_klein_mama_ (2)

"Einen wunderschönen guten Tag Ihr Süßen da draußen", begann sie ihren Monolog. Auf ihren Lippen lag ein breites Lächeln. "Ich wollte mal mit Euch was bereden."

So bekäme sie immer wieder Nachrichten, in denen sie aufgefordert wird, sich endlich so zu akzeptieren, wie sie ist. Sie solle aufhören, sich zu schminken und endlich ihre Natürlichkeit anerkennen.

Iris konnte darüber nur schmunzeln, während sie mit den Worten "Ja, könnte ich machen. Aber ich persönlich, ich gefalle mir geschminkt besser" antwortete.

Auch die Aufforderung dazu, sich die grauen Haare rauswachsen zu lassen und zu ihrem Alter zu stehen, konnte die Reality-TV-Darstellerin nur mit einem grinsenden "Ja, könnte ich machen. Gefällt mir aber nicht" abtun.

Doch damit sind die sicher lieb gemeinten Nachrichten noch lange nicht vorbei.

Auch solle sie sich endlich altersgerecht anziehen, wobei Iris auf einen Kuttenschurz, einen Kartoffelsack, einen Jogginganzug oder einfach "etwas Labbriges" verwies.

"Könnte ich machen. Gefällt mir aber nicht", lachte sie auch daraufhin wieder.