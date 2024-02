Iris Klein nach Trennungsdesaster: "Viel zu viel passiert"

Iris Klein (56) hat nach einer schweren Zeit wieder Mut gefasst. © Screenshot: instagram.com/iris_klein_mama (Fotomontage)

"Einen wunderschönen guten Morgen aus Mallorca, ihr Süßen", startet die gut gelaunte Iris, mit einem Handtuch über dem Arm und Wasserflasche in der Hand, in ihre Instagram-Story und kündigt an, gleich zu trainieren. "Ich freue mich auf das Training: einfach mal Kopf ausschalten und handeln mit Hanteln", sagt die 56-Jährige lachend.

Dass die "Promi Big Brother"-Teilnehmerin sich heute so freuen kann, hätte man vor einiger Zeit nicht für möglich gehalten, denn Iris hat eine harte Zeit hinter sich. Nach dem Ehe-Aus mit Peter Klein folgte die Trennung von ihrem Freund "Mr. T.".

"So langsam bekomme ich wieder meinen Kopf frei ... Viel zu viel passiert in letzter Zeit", schreibt Iris in ihrer Story in einem Massagesalon. Sie arbeite weiterhin an ihrer Selbstliebe und blickt optimistisch in die Zukunft "und irgendwann schaffe ich das auch".

Nach ihrer Massage lächelt sie mit Sonnenbrille und einer Freundin bei einem Kaffee in die Kamera. Danach zeigt sie sich mit Tochter Daniela Katzenberger (37) und Enkelin Sophia in einem Restaurant.

Nun genießt Iris wahrscheinlich erstmal ihr Leben mit Freunden und Familie, doch sie sei schon wieder offen für ein neues Liebes-Abenteuer.