Iris Klein packt über neues Liebesleben aus: "Wachgeküsst und zum Leben erweckt"

Ihre humorvolle Schilderung lässt das Reality-TV-Sternchen so stehen. Genauere Infos will sie wohl (noch) nicht herausrücken.

Auf die Frage eines neugierigen Fans, ob ihr Neuer besser im Bett sei als Peter, antwortet Iris: "Ich sage mal so. Ich komme mir vor wie Schneewittchen, die 20 Jahre geschlafen hat und wachgeküsst und zum Leben erweckt wurde."

Neben einigen körperlichen Optimierungen erlebe die Katzenberger-Mama laut eigenen Aussagen ebenso viele mentale Veränderungen. Und auch ihr Sexleben habe sich verändert, wie Iris in einer aktuellen Story erwähnt.

Mit einer Sache scheint sich die Mutter dreier Kinder allerdings im Klaren zu sein: Ihren Ex Peter wolle sie auf keinen Fall zurücknehmen.

Laut eigenen Aussagen stehe die Entscheidung noch aus. "Ich weiß es noch nicht. Vielleicht nehme ich ihn wieder an. Obwohl er eigentlich nicht so schön ist", so die 56-Jährige.

Auf Instagram wirkt Iris Klein (56) glücklicher denn je. © Bildmontage: Iris Klein/Instagram

Über ihren neuen Liebhaber verriet die 56-Jährige gegenüber "Bild": "Er ist Deutscher und er ist fast zwei Meter groß." Außerdem sei er Unternehmensberater und zudem sechs Jahre jünger als die Reality-TV-Teilnehmerin.



Seine humorvolle Seite schien bei Iris Eindruck gemacht zu haben. "Ein Mann an meiner Seite braucht einfach Humor", findet die Dreifach-Mama. Im gleichen Atemzug schießt sie gegen Peter: "Den hat Peter wirklich die letzten Jahre verloren."

Mit ihrem "Mr. T.", der kein Social Media besitzt, habe Iris große Zukunftspläne. Demnach habe sie ein Haus in Deutschland gekauft, an dem das frisch verliebte Paar zusammen herumtüfteln will.



Der mysteriöse Mann lebe sowohl auf Mallorca als auch in einem anderen Land. "Wir haben dann ein Haus auf Mallorca und ein Haus in Deutschland", so Iris.