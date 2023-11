Iris Klein überrascht mit Diamantring: Hat sie sich verlobt?

Mallorca (Spanien) - Wagen Iris Klein (56) und ihr "Mr. T" etwa den nächsten Schritt? Ein funkelnder Diamant an Iris' Hand heizt die Gerüchteküche mächtig an.

Iris Klein (56) trägt seit Kurzem einen auffälligen Klunker an ihrem linken Ringfinger. © Montage: Screenshot/Instagram/iris_klein_mama_

In ihr noch recht frisches Liebesglück mit ihrem "Mr. T" gewährt Iris Klein ihren Fans nur selten intime Einblicke.

Wer der Katzenberger-Mama bei Instagram folgt, dem dürfte jetzt allerdings ein glitzerndes Detail ins Auge gesprungen sein.

Seit Kurzem zeigt sich die 56-Jährige in ihren Storys regelmäßig mit einem verdächtigen Diamantring am Ringfinger ihrer linken Hand - genau der Stelle, an der in Deutschland traditionell der Verlobungs- und später der Ehering getragen wird.

Ob im Auto oder zu Hause vor dem Spiegel - immer wieder fasst sich die Ex-Frau von Peter Klein (56) mit der besagten Hand an die Brust und gestikuliert wild umher, sodass das funkelnde Schmuckstück mehrmals in die Kamera blitzt und von den Zuschauern definitiv nicht übersehen werden kann.

Auffällig: Noch vor Kurzem schmückte ein anderer Ring die besondere Stelle an Iris' Hand, seit wenigen Tagen ist der vermutlich kostspielige Edelstein allerdings nicht mehr von ihrem Ringfinger wegzudenken.



Hat ihr "Mr. T" seiner Liebsten etwa die Frage aller Fragen gestellt?