"Werde Erwachsen": Peter Klein feuert gegen Iris' Neuen

Iris Klein (58) war bisher dreimal verheiratet und hatte bis auch mit ihrem neuen Freund Stefan Braun bis zur Beziehungskrise Hochzeitspläne. (Archivbild) © Felix Hörhager/dpa

Auf Instagram hatte Stefan kürzlich durchblicken lassen, dass es in der Beziehung mit Iris ordentlich kriselt.

Angeblich habe sie wegen ihrer Vergangenheit mit Peter ziemliche Vertrauensprobleme und das belaste wohl die aktuelle Liebe.

Ex-Sommerhaus-Kandidat Peter nahm das wohl als Angriff und ließ daraufhin selbst ordentlich Dampf ab:

"Irgendwie schon armselig, wenn man das Scheitern einer Beziehung dem Ex-Ex in die Schuhe schieben will und dazu das Lügenkonstrukt der Frau gebraucht, die einem jetzt in den Arsch getreten hat", so der 58-Jährige in seiner Instagram-Story.