Iris Klein zieht nach Treffen mit Peter den Schlussstrich: "War ein Fehler, überhaupt geredet zu haben"

Mallorca/Düsseldorf – Iris Klein (55) hat nun auch die letzte Hoffnung auf eine Versöhnung aufgegeben! Die Katzenberger-Mama meldet sich nach einem Treffen mit ihrem (Noch-)Ehemann Peter (55) bei ihren Fans und kündigt die Scheidung an.

Iris Klein bestätigt, dass sie sich von ihrem Peter (beide 55) scheiden lassen wird. © Montage: Instagram/Peter Klein, Instagram/Screenshot/Iris Klein

"Ich war bereit, ihm alles zu verzeihen", erklärt die mutmaßlich betrogene 55-Jährige am Mittwochabend in einer Instagram-Story, "aber die Liebe zu einer anderen Frau war leider stärker".

Erst kurz zuvor war Iris von Düsseldorf zurück in ihre Heimat Mallorca geflogen, um sich dort auch gleich mit Peter zu treffen. "Wir waren gerade essen und haben geredet", berichtet die Auswanderin.

Was eine Aussprache hätte werden können, hat die Fronten jedoch offenbar nur noch weiter verhärtet. "Er möchte auch alleine bleiben, er möchte keine Ehe mehr retten. Es war ein Fehler, dass wir überhaupt geredet haben", fasst Iris in ruhigem Ton zusammen und bestätigt: "Ja, wir werden uns definitiv scheiden lassen, es gibt kein 'Iris und Peter' mehr."

So wolle ihr Göttergatte nach zwanzig Jahren Ehe "seine Freiheit" und "seine Frauen" haben. "Ihr wisst ja alle, er ist ja so verliebt in diese Yvonne [Woelke, Anm. d. Red.]."

Auch wie es abseits der Scheidung in Zukunft mit den Verflossenen weitergehen soll, erläutert Iris.