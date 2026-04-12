Stefan Braun findet klare Worte nach Liebes-Aus mit Iris Klein

Worms - Nachdem Iris Klein (58) am Donnerstag das Ende ihrer Beziehung mit Stefan Braun (48) verkündet hat, bricht dieser nun ebenfalls sein Schweigen.

Laut Iris Klein (58) fließe nach der Trennung mit Stefan Braun (48) kein böses Blut. © Bildmontage: Iris Klein/Instagram

In einem Statement gegenüber RTL gibt der 48-Jährige Einblicke in sein Seelenleben. Während Iris in ihrem Statement von "unterschiedlichen Vorstellungen vom Leben" sprach, fügt Stefan noch einen wesentlichen Trennungsgrund hinzu.

"Aus meiner Sicht haben Iris und ich immer noch und nach wie vor die gleiche Vorstellung von Partnerschaft", erklärt er. Die Grundwerte wie Treue, Ehrlichkeit und Zusammenhalt seien bei beiden identisch geblieben.

Das Problem lag laut Stefans Schilderung in der Kommunikation. Gegenüber RTL spricht er von einem "Nicht-Verständnis" füreinander, das dazu geführt habe, dass eine wichtige Säule der Beziehung weggebrochen sei.

"Zusammenhalt und echtes Miteinander. Wir beide fühlen uns aktuell vom Gegenüber nicht verstanden. Daher diese einvernehmliche Trennung", reflektiert der 48-Jährige.

Trotz des Schmerzes findet Stefan warme Worte für seine Ex. Iris sei eine "ganz tolle Frau mit dem Herz am rechten Fleck". Er betont die unvergesslichen Momente, die sie in einer "nicht einfachen Lebensphase" geteilt hätten.