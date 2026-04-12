Stefan Braun findet klare Worte nach Liebes-Aus mit Iris Klein

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Nachdem Iris Klein am Donnerstag das Ende ihrer Beziehung mit Stefan Braun verkündet hat, bricht dieser nun ebenfalls sein Schweigen.

Von Johanna Baumann

Worms - Nachdem Iris Klein (58) am Donnerstag das Ende ihrer Beziehung mit Stefan Braun (48) verkündet hat, bricht dieser nun ebenfalls sein Schweigen.

Laut Iris Klein (58) fließe nach der Trennung mit Stefan Braun (48) kein böses Blut.
Laut Iris Klein (58) fließe nach der Trennung mit Stefan Braun (48) kein böses Blut.  © Bildmontage: Iris Klein/Instagram

In einem Statement gegenüber RTL gibt der 48-Jährige Einblicke in sein Seelenleben. Während Iris in ihrem Statement von "unterschiedlichen Vorstellungen vom Leben" sprach, fügt Stefan noch einen wesentlichen Trennungsgrund hinzu.

"Aus meiner Sicht haben Iris und ich immer noch und nach wie vor die gleiche Vorstellung von Partnerschaft", erklärt er. Die Grundwerte wie Treue, Ehrlichkeit und Zusammenhalt seien bei beiden identisch geblieben.

Das Problem lag laut Stefans Schilderung in der Kommunikation. Gegenüber RTL spricht er von einem "Nicht-Verständnis" füreinander, das dazu geführt habe, dass eine wichtige Säule der Beziehung weggebrochen sei.

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"Zusammenhalt und echtes Miteinander. Wir beide fühlen uns aktuell vom Gegenüber nicht verstanden. Daher diese einvernehmliche Trennung", reflektiert der 48-Jährige.

Trotz des Schmerzes findet Stefan warme Worte für seine Ex. Iris sei eine "ganz tolle Frau mit dem Herz am rechten Fleck". Er betont die unvergesslichen Momente, die sie in einer "nicht einfachen Lebensphase" geteilt hätten.

Iris Klein und Stefan Braun galten als unzertrennlich

Das Paar trat des Öfteren gemeinsam auf dem roten Teppich, unter anderem auf dem Oktoberfest 2025, auf.
Das Paar trat des Öfteren gemeinsam auf dem roten Teppich, unter anderem auf dem Oktoberfest 2025, auf.  © Bildmontage: Iris Klein/Instagram

Seit das Paar im Februar 2024 seine Liebe öffentlich machte, galten sie als unzertrennlich. Sie zogen zusammen, planten ihre Zukunft in Rheinland-Pfalz und dachten sogar über eine Hochzeit nach. Der erste gemeinsame Urlaub am Gardasee wurde nun zur Endstation für das Paar.

Schon im Sommer 2025 gab es erste Gerüchte über eine Krise, als Fotos gelöscht wurden und von einem Vertrauensverlust die Rede war. Damals konnten sie sich noch einmal zusammenraufen.

Diesmal scheint der Schlussstrich jedoch endgültig zu sein.

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"Ich wünsche Stefan von Herzen alles Gute für seinen weiteren Weg - vor allem Glück und Zufriedenheit", betont die Mutter von Daniela Katzenberger (39), die nach der aufreibenden Trennung von Peter Klein nun offiziell wieder den Namen Katzenberger trägt.

Während sich Stefan emotional äußert, zeigt Iris öffentlich äußerst gefasst und hält sich mit weiteren Aussagen zurück.

Titelfoto: Bildmontage: Iris Klein/Instagram

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