Peter Klein schießt gegen Ex Iris: "Kann ich von ihr nicht behaupten"

Berlin - Hier ist Stress vorprogrammiert: Sollten Yvonne Woelke (45) und Iris Klein (58) in einem Format erneut aufeinandertreffen, prophezeit Ex-Mann Peter Klein (58) nichts Gutes.

Peter Klein (58) und Yvonne Woelke (45) können sich vorstellen, auch weitere Formate zusammen zu machen. Zuletzt waren sie im "Forsthaus Rampensau" zu sehen. © Joyn/Svenja Blobel

Eigentlich ist das neue ProSieben-Format "Die Abrechnung" wie gemacht für die beiden Ladys. Dort treffen Feinde aufeinander und müssen als Team gegen andere spielen.

Immer wieder fliegen Giftpfeile zwischen Yvonne und Iris, die ihrem Ex immer noch vorwirft, mit der 45-Jährigen fremdgegangen zu sein. Peter streitet dies nach wie vor ab.

Sollten die beiden Frauen tatsächlich als Duo performen müssen, sieht der 58-Jährige schwarz. "Ich weiß, wie Iris spielt. Yvonne ist sehr ehrgeizig, gut und stark - das kann ich von Iris nicht behaupten", so der Mallorca-Auswanderer zu TAG24 am Rande eines TV-Screenings.

Allerdings würde er "die Situation begrüßen, wenn sie unter vier Augen mal quatschen - ohne, dass man die Chance hat, wegzulaufen".

Beide Damen trafen bereits bei "Promis unter Palmen" aufeinander. Ein Gespräch sei dort aber nicht möglich gewesen, so Yvonne. "Da hatte sie ja die ganze Zeit ihre Bodyguards drum herum. Immer, wenn ich was gesagt habe, haben andere für sie geantwortet. Da ist sie nur weggerannt."