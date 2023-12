"Weine sehr viel": So geht es Iris Klein nach "Promi Big Brother"-Aufenthalt!

Iris Klein (56) beantwortet die Fragen ihrer Fans. © Iris Klein/Instagram

"Ich weiß, von mir kommt gerade wenig, aber ich bin sooo viel beschäftigt", beginnt Iris ihre aktuelle Story. In ihrem neuen Haus in Deutschland habe sie jede Menge zu tun. "Ich fange ja wieder bei null an. Ich hab von der Finca nur ein paar Klamotten mitgenommen, sonst nichts", erklärt die 56-Jährige.

Bei den Renovierungsarbeiten bekomme sie tatkräftige Unterstützung von ihrer Tochter Jenny Frankhauser sowie deren Partner Steffen König (beide 31). "Ohne die beiden hätte ich es nicht geschafft", so Iris.

In ihrer Heimat will sie sich einen zweiten Wohnsitz schaffen. "Meine Wohnung auf Mallorca habe ich aufgegeben", verrät Iris.

Der Urlaubs-Insel kehrt sie jedoch nicht ganz den Rücken.

Sie sei nun auf die Finca ihres Freundes gezogen. Die Mama von drei Kindern erklärt: "Ich werde einfach zwischen Mallorca und Deutschland pendeln."

Das ganze Jahr über habe sich die 56-Jährige verloren gefühlt. In ihr neues Heim setzt sie jetzt alle Hoffnungen. "Vielleicht ändert es sich, wenn mein Häuschen fertig ist und ich mich dort zu Hause fühlen kann", so die Ex von Peter Klein (56) nachdenklich.