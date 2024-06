Isabel Edvardsson im Baby-Glück - Kommt bald schon Kind Nummer vier?

Isabel Edvardsson (41) wurde vor kurzem zum dritten Mal Mutter. © Screenshot/Instagram/isabel_edvardsson_official

"Ich bin voll in der Baby-Bubble", erklärte die Wahl-Hamburgerin am Donnerstag. Entsprechend würde sie jetzt sofort ja zu einem weiteren Kind sagen, lachte sie in ihrer Story.

"Aber ich glaube nicht", räumte sie direkt im Anschluss ein. Eigentlich hätten ihr Mann, der Profi-Tänzer Marcus Weiß (49) und sie ja damals gesagt, dass für sie zwei Kinder perfekt seien.

Jetzt kam doch noch eins mehr dazu. "Ich glaube, dass mit den Dreien dann auch Schluss ist", so die endgültige (?) Entscheidung der Profi-Tänzerin mit Tanzschule in Hamburg.

Den Alltag mit den drei Jungs bewältigt das Paar größtenteils alleine. Ihre Mutter, die in Schweden lebt und arbeitet, versuche alle zwei bis drei Monate für einige Tage nach Deutschland zu kommen. Sie sei eine riesengroße Hilfe, so Isabel.

Auch ihre Geschwister leben in Schweden. Entsprechend sei eine spontane, direkte Hilfe seitens der Familie schwierig, "Aber wir haben eine ganz tolle Babysitterin, die kommt einmal in der Woche abends zu uns, wenn wir beide parallel unterrichten müssen."

Gesprochen werde zuhaue schwedisch und deutsch. "Und ich ziehe das auch knallhart durch. Ich spreche nur schwedisch mit den Kindern." Auch wenn die nicht immer in der gleichen Sprache antworten.