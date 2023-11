Isabel Edvardsson ist schwanger: "Aller guten Dinge ... sind drei!"

Hamburg - Isabel Edvardsson (41, " Let's Dance ") sorgte am späten Donnerstagabend mit einem Instagram-Post für Verwirrung. Ist die Profi-Tänzerin etwa wieder schwanger? Ja, ist sie!

Auch Moderatorin Frauke Ludowig (59), die Promi -Expertin von RTL , schien direkt von weiterem Nachwuchs in der Familie auszugehen und kommentierte begeistert: "Wowwwwww😍😍😍".

... sind drei? So auch direkt die Vermutung einiger ihrer rund 141.000 Follower, die nicht nur mit zahlreichen Herzchen-Emojis und Likes, sondern auch mit ersten zaghaften Glückwünschen reagierten.

Überraschend war allerdings nicht das Bild der gebürtigen Schwedin, sondern viel eher das, was sie dazu schrieb: "Aller guten Dinge ..."

Bald geht Isabel mit "Let's Dance" auf Live Tour. © Screenshot/Instagram/isabel_edvardsson_official

Seit 2003 ist die 41-Jährige mit Tänzer Marcus Weiß (49) liiert. 2015 heiratete das Paar. Rund zwei Jahre später im September 2017 kam der erste gemeinsame Sohn auf die Welt. Keine vier Jahre später, im April 2021, der Zweite.

Zuletzt gab das Format "Let's Dance" auf Instagram bekannt, dass die Tänzerin bei der "Live Tour 2023" mit dabei sein wird. "Unsere liebe Isabel Edvardsson wird in München, Hamburg, Stuttgart und Oberhausen für Motsi Mabuse in der Jury einspringen", hieß es dazu kurz und knackig in einem Post.



Fans der Show dürfen sie dann schon mit etwas runderem Babybauch bewundern.

Erstmeldung von 22.01 Uhr, aktualisiert um 23.27 Uhr.