Ex-GZSZ-Star Isabell Horn packt aus: "Hatte so düstere Gedanken"

Berlin - Nicht zum ersten Mal spricht Isabell Horn (42) über eine, oder vielmehr mehrere schwierige Phasen in ihrem Leben und alles hat seinen Anfang mit " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " genommen.

Isabell Horn (42) hat in einem Podcast über die depressiven Phasen in ihrem Leben gesprochen. © Screenshot/Instagram/dieisabellhorn (Bildmontage)

Oder viel mehr mit dem überraschenden Aus bei der Daily Soap. Denn als ihr Vertrag unerwartet nicht verlängert wurde, schlitterte sie geradewegs in eine Depression hinein.

"In den schlimmsten Phasen, da hab ich nicht mal geschafft, mir irgendwie die Haare zu waschen oder einkaufen zu gehen", erinnert sich die 42-Jährige im Podcast "Raus aus der Depression" von ARD Gesund und der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention.

"Ich lag nur im Bett, ich konnte auch nichts essen. Ich hatte so düstere Gedanken", spricht sie offen und ehrlich über die schwere Zeit. Ihr damaliger Freund habe ihr dann schließlich geholfen, indem er ihr einen Platz für eine Psychotherapie organisierte. Ihre Lebensfreude kam zurück.

Das war aber nicht ihre einzige depressive Phase. Die nächste Episode machte Horn nach der Geburt ihrer Tochter Ella durch. Man spricht in diesem Zusammenhang von einer Wo­chen­bett­de­pres­si­on.