Isi Glück legt sich mit Airline an: "Eurowings zieht seine Fluggäste ab"

Die Partyschlagersängerin Isi Glück (32) hat eine Beobachtung mit ihren Fans geteilt - doch ist ihre Kritik berechtigt? © Screenshot Instagram/isi_gliueck (Bildmontage)

"Eurowings zieht seine Fluggäste ab", sagte sie unter anderem in dem Video. Dort ist zu sehen, wie Mitarbeiter der Fluggesellschaft das Handgepäck von wartenden Flugreisenden mit Aufklebern versehen.

Isi Glück erklärt das in ihrer Wahrnehmung so: "Jede Woche das Gleiche: Man bezahlt für sein Handgepäck, dass man das mit in die Kabine nehmen darf. Aber am Gate wird einem dann erzählt, dass man das Gepäck aufgeben muss."

Dazu hat Isi Glück auch einen Gesprächsfetzen mit einem Mitarbeitenden aufgenommen: "Alle haben dafür bezahlt, nur (...) jetzt haben wir mehr als 110 Handgepäck", heißt es in der Erklärung. Das sei eben zu viel für die Kabine. Das Gepäck müsse in den Frachtraum. Man könne da keine Ausnahme machen.

Besonders ärgert Isi Glück: Sie hatte nach eigenen Angaben Extrakosten in Kauf genommen, da sie gleich nach der Landung weiter zu einem Termin musste.

Die Sängerin hatte also eigentlich keine Zeit, am Gepäckband auf ihr Handgepäck zu warten. "Wo kriege ich dann das Geld dafür zurück?", will sie also von dem Mitarbeitenden wissen. In der Antwort wird sie dann auf den Kundenservice verwiesen.

Anschließend filmt die Mallorca-Sängerin noch die Gepäckfächer im Flieger ab: "Hier hätte mein Koffer sein können! Alles leer!", ärgert sie sich - doch ist die Kritik berechtigt?