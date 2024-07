Ist das Matthew McConaughey? Wer hat den geschwollenen Schauspiel-Star hier attackiert?

USA - Oscar-Preisträger Matthew McConaughey (54, "Dallas Buyers Club") teilte am gestrigen Mittwoch ein fieses Foto in den sozialen Medien . Anscheinend hat eine Biene den Schauspieler attackiert!

Sieht er denn noch richtig? Den Schauspieler Matthew McConaughey (54) hat offenbar eine Biene gestochen. © Instagram/officiallymcconaughey

Auf Instagram veröffentlichte McConaughey ein Bild von sich mit den Worten "bee swell" (auf Deutsch: Bienen Schwellung).

Das Foto zeigt ihn mit einer üblen Ausbuchtung am rechten Auge.

Doch trotz des Debakels gelingt es dem Superstar, sich noch immer ein Lächeln im Gesicht zu bewahren. Wie es zum tierischen Zwischenfall kam, ist nicht bekannt.

Für das Bild hagelte es Zynismus, aber auch Anteilnahme in den Kommentaren: "Sieht aus wie die erste Regeln im Fight Club", so "lucyw67.lw". "Oh ja, Bruder! Das habe ich auch schon erlebt ...", schrieb die Seite des Outdoor-Experten Bear Grylls (50).