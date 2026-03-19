Ist er doch verwundbar? Action-Star Chuck Norris nach Notfall in Klinik eingeliefert

Hawaii (USA) - Die Meme-Kultur im Internet der frühen 2000er-Jahre hat ihn als unverwundbar und unverwüstlich dargestellt. Nach einem medizinischen Notfall musste Action-Star Chuck Norris (86) am Donnerstag aber ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Zuletzt freute sich Actionfilm-Ikone Chuck Norris (86) noch über seine gute Gesundheit, nun musste er aber offenbar nach einem Notfall ins Krankenhaus eingeliefert werden. (Archivbild) © Christopher Khoury/Australian Press/dpa

Wie das US-amerikanische Nachrichtenportal "TMZ" unter Berufung auf Insider berichtet, wurde der 86-Jährige in eine Klinik auf Hawaii gebracht.

Was genau vorgefallen ist, geht aus dem Bericht zwar nicht hervor. Es soll aber "sehr schnell gegangen" sein, berichtet "TMZ". Norris gehe es aber den Umständen entsprechend gut.

Am Mittwoch habe der Filmstar demnach noch auf Kauai, der nördlichsten der acht Hauptinseln des US-Bundesstaats, trainiert und mit einem Freund telefoniert. Der Schauspieler sei dabei "bester Laune" gewesen und habe Witze gemacht, heißt es weiter.

Erst am 10. März hatte Norris seinen 86. Geburtstag gefeiert und zu diesem Anlass ein Video auf seinem Instagram-Kanal gepostet. Darauf ist er bei einem Sparringskampf mit seinem Trainer zu sehen.

"Ich werde nicht älter, ich steige ein Level auf", witzelte Norris und ergänzte: "Nichts macht einen so jung wie ein bisschen spielerische Action an einem sonnigen Tag. Ich bin dankbar für ein weiteres Jahr, meine gute Gesundheit und die Möglichkeit, weiter das zu tun, was ich liebe."