Ist er doch verwundbar? Action-Star Chuck Norris nach Notfall in Klinik eingeliefert
Hawaii (USA) - Die Meme-Kultur im Internet der frühen 2000er-Jahre hat ihn als unverwundbar und unverwüstlich dargestellt. Nach einem medizinischen Notfall musste Action-Star Chuck Norris (86) am Donnerstag aber ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Wie das US-amerikanische Nachrichtenportal "TMZ" unter Berufung auf Insider berichtet, wurde der 86-Jährige in eine Klinik auf Hawaii gebracht.
Was genau vorgefallen ist, geht aus dem Bericht zwar nicht hervor. Es soll aber "sehr schnell gegangen" sein, berichtet "TMZ". Norris gehe es aber den Umständen entsprechend gut.
Am Mittwoch habe der Filmstar demnach noch auf Kauai, der nördlichsten der acht Hauptinseln des US-Bundesstaats, trainiert und mit einem Freund telefoniert. Der Schauspieler sei dabei "bester Laune" gewesen und habe Witze gemacht, heißt es weiter.
Erst am 10. März hatte Norris seinen 86. Geburtstag gefeiert und zu diesem Anlass ein Video auf seinem Instagram-Kanal gepostet. Darauf ist er bei einem Sparringskampf mit seinem Trainer zu sehen.
"Ich werde nicht älter, ich steige ein Level auf", witzelte Norris und ergänzte: "Nichts macht einen so jung wie ein bisschen spielerische Action an einem sonnigen Tag. Ich bin dankbar für ein weiteres Jahr, meine gute Gesundheit und die Möglichkeit, weiter das zu tun, was ich liebe."
Chuck Norris trainierte einst zusammen mit Kampfsport-Legende Bruce Lee (†32)
Norris begann seine Karriere als Kampfsportlehrer und trainierte unter anderem Größen wie Steve McQueen (†50). Daneben stieg er sogar mit Kampfsport-Legende Bruce Lee (†32) in den Ring.
Seine erste große Kinorolle feierte ebenfalls an der Seite von Lee: In "Die Todeskralle schlägt wieder zu" (1972) lieferten sich Norris und Lee eine der berühmtesten Kampfsport-Szenen aller Zeiten.
Seinen endgültigen Durchbruch im Actiongenre feierte der heute 86-Jährige schließlich mit Titeln wie "Missing in Action" (1984) und "Cusack" (1985). Weltberühmt wurde er dann mit der Hauptrolle in der Serie "Walker, Texas Ranger" (1993 bis 2001).
Titelfoto: Christopher Khoury/Australian Press/dpa