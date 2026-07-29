Riesige Überraschung: "Let's Dance"-Kandidatin geht vor Partner auf die Knie!

Köln - Riesige Überraschung im " Let's Dance "-Kosmos! Eine ehemalige Kandidatin hat sich verlobt - und dabei selbst die Initiative ergriffen.

Die ehemalige "Let's Dance"-Kandidatin Maria Clara Groppler (27, 2.v.l.) hat ihrem langjährigen Partner einen Heiratsantrag gemacht. © IMAGO / Future Image

Die Rede ist von Maria Clara Groppler (27), die ihrem langjährigen Partner Phil Laude (36) einen Heiratsantrag gemacht hat.

In einem gemeinsamen Instagram-Beitrag berichten die beiden jetzt von dem bedeutungsvollen Moment. Auf den Schnappschüssen ist zu sehen, wie das Paar in einem liebevoll dekorierten Restaurant mit Herzluftballons weilt. Zudem sieht man, wie die 27-jährige Comedienne vor dem ehemaligen YouTube-Star mit einem Ring in den Händen kniet.

Ein weiteres Foto zeigt, wie Phil den Verlobungsring stolz in die Kamera hält. Dazu schreibt die Kölnerin: "Er hat Ja gesagt."

Der 36-Jährige kommentiert den Beitrag seiner Verlobten sogar. "Bei Herr der Ringe Ring hatte sie mich", scherzt der Comedian.

Hintergrund: Schon seit Jahren parodiert der Komiker die Filmreihe in seinem Programm.