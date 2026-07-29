Riesige Überraschung: "Let's Dance"-Kandidatin geht vor Partner auf die Knie!
Köln - Riesige Überraschung im "Let's Dance"-Kosmos! Eine ehemalige Kandidatin hat sich verlobt - und dabei selbst die Initiative ergriffen.
Die Rede ist von Maria Clara Groppler (27), die ihrem langjährigen Partner Phil Laude (36) einen Heiratsantrag gemacht hat.
In einem gemeinsamen Instagram-Beitrag berichten die beiden jetzt von dem bedeutungsvollen Moment. Auf den Schnappschüssen ist zu sehen, wie das Paar in einem liebevoll dekorierten Restaurant mit Herzluftballons weilt. Zudem sieht man, wie die 27-jährige Comedienne vor dem ehemaligen YouTube-Star mit einem Ring in den Händen kniet.
Ein weiteres Foto zeigt, wie Phil den Verlobungsring stolz in die Kamera hält. Dazu schreibt die Kölnerin: "Er hat Ja gesagt."
Der 36-Jährige kommentiert den Beitrag seiner Verlobten sogar. "Bei Herr der Ringe Ring hatte sie mich", scherzt der Comedian.
Hintergrund: Schon seit Jahren parodiert der Komiker die Filmreihe in seinem Programm.
Zahlreiche Prominente gratulieren zur überraschenden Verlobung
Die Verlobung sorgt bei vielen bekannten Gesichtern für Freude. So richtet unter anderem "Let's Dance"-Profitänzerin Malika Dzumaev (35) ihre Glückwünsche aus.
Aber nicht nur die gebürtige Russin zeigt sich von den Neuigkeiten begeistert, sondern auch die Comedy-Kollegen Luke Mockridge (37) und Aurel Merz (37). Und auch Schauspieler Tilman Pörzgen (33) gratuliert artig zur überraschenden Verlobung.
Im Jahr 2020 machten die beiden Comedians ihre Beziehung öffentlich. Seitdem zeigt sich das Paar auch immer wieder gemeinsam in den sozialen Medien und gibt Einblicke in seinen Alltag.
Vor zwei Jahren nahm die 27-Jährige dann an der 17. Staffel der beliebten RTL-Tanzshow teil. Zwar musste sie gemeinsam mit ihrem Profi-Tanzpartner Mika Tatarkin (29) bereits als erste Kandidatin die Segel streichen, doch die beiden tanzten die restlichen Tänze des Wettbewerbs außer Konkurrenz weiter.
Die Videos dazu veröffentlichte Maria Clara dann unter der Rubrik "Let's weiter Dance" auf ihren Social-Media-Kanälen.
Titelfoto: IMAGO / Future Image