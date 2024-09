Legendäre Darth-Vader-Stimme ist tot! Trauer um James Earl Jones (†93)

New York - Er war die Stimme von Darth Vader und Mufasa und erhielt sogar einen Ehren-Oscar für sein Lebenswerk. Nun ist der US-amerikanische Schauspieler James Earl Jones gestorben.

Geboren wurde James Earl Jones im Jahr 1931 in Arkabutla im US-Bundesstaat Mississippi. (Archivbild) © Rick Rycroft/AP/dpa

Der 93-Jährige starb am Montag (Ortszeit) in seinem Haus im Bezirk Dutchess County im US-Bundesstaat New York, wie sein Management gegenüber dem Magazin Deadline bestätigte.

Sechs Jahrzehnte stand Schauspieler vor der Kamera und auf der Bühne, erlangte vor allem aufgrund seiner markanten tiefen Stimme große Bekanntheit. Als Kind litt Jones unter einem schweren Stottern, überwand dies jedoch durch das Aufsagen von Gedichten und Schauspielerei.

Sein Filmdebüt gab er mit Stanley Kubricks "Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben im Jahr 1964. Im Laufe der Jahre wirkte er in zahlreichen unterschiedlichen Filmen mit, darunter "Der Prinz aus Zamunda" (1988), "Feld der Träume" (1989), "Jagd auf Roter Oktober" (1990) und "Das Kartell" (1994).

Für die Rolle des schwarzen Boxers Jack Jefferson in "Die große weiße Hoffnung" (1970) wurde Jones für einen Oscar nominiert. Weltbekannt wurde er 1977 für seine Sprechrolle des Star-Wars-Bösewicht Darth Vader. 2011 verlieh ihm die Oscar-Akademie für seine Verdienste um den Film einen Ehren-Oscar.

Zuletzt kehrte er im Jahr 2021 zurück auf die Leinwand, um an der Seite von Eddie Murphy in der Fortsetzung der Hit-Komödie "Der Prinz aus Zamunda 2" den König Jaffe Joffer zu spielen.