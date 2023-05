Jamie Foxx gibt erstes Lebenszeichen nach "medizinischem Notfall"

Jamie Foxx (55) wurde am 11. April ins Krankenhaus gebracht. Noch immer ist unklar, was genau passiert ist. © Omar Vega / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Auf Instagram teilte der 55-Jährige am gestrigen Mittwoch einen schwarzen Beitrag, auf dem mit weißer Schrift geschrieben steht: "Ich schätze all die Liebe!!! Ich fühle mich gesegnet. 🙏🏿❤️🦊"

Es ist das erste Mal, dass sich der "Django Unchained"-Star bei seinen Fans persönlich meldet, nachdem er am 11. April nach einem "medizinischen Notfall" am Set zu seinem neuen Action-Film "Back in Action" in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Dies hatte seine Tochter, Corinne Fox (29), in einem Statement verkündet.

Zwar gab sie kurz nach seiner Einlieferung bereits bekannt, dass er sich schon wieder "auf dem Weg der Besserung" befinde. Da dies nun bereits jedoch drei Wochen her ist, Foxx noch immer in der Klinik ist und seine Freunde die vergangenen Tage immer wieder zu Gebeten für den 55-Jährigen aufgerufen haben, begann ganz Hollywood, sich schreckliche Sorgen zu machen.

Kein Wunder also, dass das Lebenszeichen von Foxx für eine Menge Erleichterung sorgte.