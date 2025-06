AfD schießt gegen Böhmermann und fordert Absetzung

Moderator Jan Böhmermann (44) und sein "ZDF Magazin Royale" stoßen der AfD sauer auf. © ZDF/Jens Koch

In einem offenen Brief der medienpolitischen Sprecher der AfD-Landtagsfraktionen - in Sachsen ist das Torsten Gahler (52) - an den ZDF-Intendanten Norbert Himmler (54) werden dem Moderator Denunziation und Verunglimpfung vorgeworfen.

Das Schreiben bezieht sich auf einen Bericht des "ZDF Magazin Royale" über einen Polizeigewerkschafter ("Herrenmensch im Skoda") und den Umgang mit dem Betreiber des YouTube-Kanals "Clownswelt", dessen Identität Böhmermann offenlegte. Die Unterzeichner sehen Persönlichkeitsrechte verletzt und fordern die Absetzung der Sendung.

Böhmermanns Sendungen werden vor Ausstrahlung juristisch geprüft.

Er selbst begründete die Offenlegung im Fall von "Clownswelt" laut Tagesspiegel damit, dass der Kanal mit seinen rechten Positionen inzwischen im gesellschaftlichen Mainstream angekommen, die Anonymität des Betreibers daher nicht mehr schützenswert sei.