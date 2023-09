Ermittlungen gegen Böhmermann? So reagiert der Satiriker auf "Clap"-Recherche

Bremen/Köln - Aufgrund der am Freitag erschienenen Sendung "ZDF Magazin Royale" zum Thema "Rituelle Gewalt" soll der Staatsschutz gegen den Satiriker Jan Böhmermann (42) ermitteln.

Böhmermann, bzw. seine Redaktion habe Ende Juni einen Mitarbeiter unter falscher Berufsbezeichnung in eine ausschließlich für Ärzte, Psychotherapeuten und Psychologen vorbehaltene Online-Weiterbildung eingeschleust, der sich per elektronischer Unterschrift zur Verschwiegenheit über die Seminarinhalte verpflichtet hatte, berichtet "Clap" weiter.

Vorausgegangen war nach Angaben des Magazins ein anonymer Hinweis an die Behörde, dass am Freitagabend im "ZDF Magazin Royale" Inhalte ausgestrahlt werden sollen, "die möglicherweise auf strafrechtlich relevante Weise erlangt wurden".

Böhmermann nutzte den "Clap"-Artikel für Promo-Zwecke auf "X". © Screenshot/X/janboehm

Die Anwälte der wohl renommierten Seminarleiterin, die aufgrund ihrer Arbeit - sie käme unter anderem regelmäßig mit Patienten in Kontakt, die sich in Zeugenschutzprogrammen befinden - "bereits besonderen Schutz" genieße, hätten laut Magazin Strafanzeige gegen den Journalisten, wie auch gegen Jan Böhmermann erstattet.

"Aufgrund der besonderen Stellung der Seminar-Veranstalterin hat sich nach eigenen Angaben parallel der Staatsschutz eingeschaltet und ein Verfahren gegen Böhmermann zur Gefahrenabwehr eingeleitet."

Jan Böhmermann nahm sich dem "Clap"-Artikel auf "X", ehemals Twitter, an und nutzte ihn unter anderem als Promo-Zweck für die Sendung.

Er deutete aber auch in mehreren Tweets an, dass die Recherche des Magazins wohl doch einer Überprüfung bedürfe. So bezeichnete er den Artikel als "mystischen Fantasy-Text" und riet: "wollt Ihr Euch diese Fantasykurzgeschichte nicht vielleicht lieber nochmal durchlesen?"

Und: "Wenn man - auch anonym oder als Rechtsanwalt - Polizei und Staatsanwaltschaft wissentlich auf Grundlage unwahrer Tatsachen zu strafrechtlichen Ermittlungen anleitet, macht man sich strafbar."

Am späten Samstagnachmittag waren weder Polizei noch Staatsanwaltschaft für Nachfragen zu erreichen.