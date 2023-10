Jan Böhmermann gewinnt Preis: Warum sich der ZDF-Satiriker darüber nicht freuen dürfte

Köln – Die Publizistin Alice Schwarzer (80) hat eine Spitze gegen den ZDF-Moderator Jan Böhmermann (42) ausgeteilt - als Reaktion auf dessen Kritik an ihr. Schwarzers feministisches Magazin "Emma" bedachte Böhmermann mit dem Negativ-Preis "Sexist Man Alive 2023".

Jan Böhmermann (42) hat vom feministischen Magazin "Emma" den Negativ-Preis "Sexist Man Alive 2023" verliehen bekommen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Zur Begründung nennt das Magazin in einem am Mittwoch veröffentlichten Text unter anderem die Berichterstattung von Böhmermanns "ZDF Magazin Royale" über Transpersonen und Angriffe auf Schwarzer und "Emma" in diesem Zusammenhang.

Das US-Magazin "People" kürt jedes Jahr den "sexiest man alive", den Mann mit dem größten Sex-Appeal. In Anspielung darauf bestimmt "Emma" den sexistischsten Mann des Jahres.

Böhmermann hatte im vergangenen Dezember im "ZDF Magazin Royale" eine frühere Äußerung Schwarzers ("Inzwischen gibt es eine riesige Welle, sozusagen eine Trans-Mode.") aufgespießt. Danach hatte Böhmermann unter anderem gesagt: "Die 'Emma' hetzt inzwischen regelmäßig gegen Transmenschen."

Der ZDF-Moderator zitierte später in der Show einen Artikel der AfD-Politikerin Beatrix von Storch (52), der auch kritisch das Thema Geschlechtsanpassung streifte und sich auf einen "Emma"-Artikel berief. "Ach, guck mal an: Nazis lesen. Und Nazis lesen 'Emma'", so der Moderator.