Jan Böhmermann kontert Kritiker: "Ist es wirklich mein Job, mich zu erklären?"

Köln - Hat Satiriker Jan Böhmermann (42) damit den nächsten Medien-Zoff vom Zaun gebrochen? In einem Interview fand der mehrfach ausgezeichnete Grimme-Preisträger deutliche Worte über Personen, die nicht allzu gut auf den Bremer zu sprechen sein dürften.

Im Gespräch mit der dpa zeigte sich Jan Böhmermann durchaus von seiner ehrlichsten Seite. © Rolf Vennenbernd/dpa

Dass Böhmermann aufgrund seiner Jobbezeichnung die Klappe nicht halten kann, dürfte Fans und Zuschauern des "ZDF Magazin Royale" inzwischen mehr als bekannt sein.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Ex-BSI-Chef Arne Schönbohm (54) den Bremen-Vegesacker wegen vermeintlichen Rufmords auf Schmerzensgeld in Höhe von 100.000 Euro verklagen wolle.

"Dieser Vorwurf kommt jetzt knapp ein Jahr, nachdem unsere Sendung ausgestrahlt worden ist. Fakt ist: In unserer Sendung ist nichts drin, was nicht den Tatsachen entspricht", so der 42-Jährige.

Nachfolgende Kritik rund um Bundesinnenministerin Nancy Faeser (53), die Schönbohm im Zuge der TV-Ausstrahlung kurzerhand versetzt hatte, kontert der Kumpel von Musiker Olli Schulz (49) gewohnt locker.

"Ich bin nicht das Bundesinnenministerium. (...) Wir sind weiterhin der Überzeugung, dass es begründete Zweifel an seiner Kompetenz gab und gibt", so Böhmermann.