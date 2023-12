Jan Böhmermann möchte TikTokerin heiraten und kritisiert das deutsche Ehe-System

Hamburg – "Ich bin heute ein bisschen durch den Wind [...], ich bin frisch verliebt!" Mit dieser doch überraschenden Aussage aus Jan Böhmermanns Mund hat der "ZDF Magazin Royale"-Moderator am Freitag die aktuelle Folge der Satire-Sendung eingeleitet. Und nicht nur das, der 42-Jährige verkündet sogar, heiraten zu wollen. Ein Blick hinter die Kulissen des deutschen Ehe-Modells reichte allerdings schon, um Zweifel an seinem Vorhaben zu säen.

In der "ZDF Magazin Royale"-Folge vom ersten Dezember knüpfen Jan Böhmermann (42) und sein Team sich das deutsche Ehe-Modell vor. © ZDF/Jens Koch

Er habe endlich eine neue Freundin, so Böhmermann weiter. Bei seiner Auserwählten handle es sich um die 21-jährige TikTokerin Selina, die bei seinen Schwärmereien immer wieder im Hintergrund zu sehen war.

Aufgrund ihrer zahlreichen Gemeinsamkeiten könne sich Böhmermann auch schon nach gerade mal drei Wochen Kennenlernzeit den nächsten Schritt vorstellen: Er will seine Selina heiraten. Und auch die Sterne stünden gut, schließlich sei er vom Sternzeichen Fische und sie Krebs. Ein echtes Match.

Was könnte es also Schöneres geben, als diese so schicksalshafte Liebe mit einer wunderschönen Trauung in Anwesenheit von Selinas "200 engsten Follower:innen" zu besiegeln? Für Böhmermann zunächst nichts, bis dann wenige Minuten später die Realität diesen lieblichen Traum zerbersten ließ.

Und das nicht etwa, weil er herausgefunden hat, dass es sich bei Selina um eine KI generierte und nicht reale Schönheit handelt, sondern aufgrund des deutschen Rechtssystems, das auch zum Thema Ehe einiges auf dem Kerbholz hat. "Liebe ist doch erst richtig schön, wenn das Bundesjustizministerium ihr seinen Segen gibt", deutete Böhmermann bereits die Unstimmigkeiten in Deutschlands Ehe-Modell sarkastisch an.