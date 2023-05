Nach jahrelanger Abstinenz: Darum greift Jan Böhmermann inzwischen doch zur Bierflasche

Hamburg - Sein Leben lang ließ Moderator Jan Böhmermann (42) die Finger vom Alkohol. Warum er nun doch zur (Bier-)Flasche greift, erklärte er am Sonntag Olli Schulz (49) im gemeinsamen "Fest & Flauschig"-Podcast.

Jan Böhmermann (42) greift inzwischen gerne mal zum Bier. Aber auch nicht mehr als zwei. © Henning Kaiser/dpa

Der 42-Jährige konsumierte eigentlich abends lieber eine Cola statt eines alkoholischen Kaltgetränks. Dazu ein paar Pom-Bären. Wunderbar. Das kennen wir noch aus älteren "Fest & Flauschig"-Folgen.

Jan habe immer Angst vor einem Kontrollverlust gehabt und sich deshalb vom Alkohol ferngehalten, verriet er jetzt. Auch mit Marihuana habe er selbst - im Gegensatz zu seinen Freunden, für die er dann Taxi zu McDonald's spielte - nichts zu schaffen gehabt.

2019, also vor vier Jahren, entdeckte Jan dann doch noch das Bier für sich. Mehr als zwei schaffe er allerdings nicht. Aber warum?



Er habe irgendwann festgestellt, dass "es viel geiler ist, wenn man abends um 20 Uhr sich nicht eine Fritz-Kola reinhaut und dann riesengroße Augen hat, wie so ein Erdmännchen (...) bis nachts um 3 Uhr, sondern einfach ein Bier, was einen so angenehm Abend-müde macht".

Auslöser für den künftigen Biergenuss war wohl ein anstrengendes berufliches "Ding", "wo die Kacke dampfte, wo es richtig anstrengend war".