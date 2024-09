Nach Sommerpause: "Fest & Flauschig" erscheint nur noch einmal pro Woche

Olli Schulz (50, l.) und Jan Böhmermann (43) treten mit ihrem Podcast "Fest & Flauschig" kürzer. © Henning Kaiser/dpa

Dies verkündeten die beiden Podcaster in ihrer ersten großen Sonntagsshow nach ihrer Rückkehr aus der mehrwöchigen Sommerpause.

"Wir haben etwas abgesprengt, was eigentlich nie wirklich Teil dieses Podcasts war (...).", so Böhmermann. "Es ist das letzte Überbleibsel aus der Corona-Zeit." Gemeint ist die Mittwochsfolge Boomercringe. Das heißt, ab jetzt geben die beiden nur noch sonntags Gas.

Der Moderator und Satiriker begründet die teilweise Einstampfung des Podcasts mit Olli Schulz' vollem Terminkalender.

Sie bedeute allerdings nicht, dass etwas wegfalle, so der Musiker. Die Kategorie "Metal am Mittwoch" - in der vor allen Dingen der 50-Jährige mit seiner Expertise zu Wort kommt - bleibt demnach weiter unter anderem Namen ("Metal, Metal, Metal") als Kategorie im Programm.

Aber nicht nur das ist neu. Zudem ist "Fest & Flauschig" nicht mehr nur exklusiv auf Spotify zu hören, gaben die beiden Nordlichter an. "Wir sind überall", so Böhmermann im Podcast. "'fest & flauschig' sprengt seine Ketten", hatte der Moderator schon zuvor auf seiner bevorzugten Plattform Mastodon verkündet.