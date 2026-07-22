TV-Panne verraten: Jan Böhmermann in Show von Promi-Gast sitzen gelassen
Köln - TV-Moderator Jan Böhmermann (45) ist in seiner Show "Böhmi brutzelt" eiskalt sitzen gelassen worden. Seitdem rätselt das Netz über den unsichtbaren Promi-Gastkoch ...
Eigentlich war die Sendung vor gut einem Jahr eingestampft und in den Archiven von ZDFNeo entsprechend verstaut worden - in diesem Jahr die überraschende Kehrtwende des Senders.
Seit dem 18. Juli ist "Böhmi" schließlich wieder auf Sendung, wurde in einer seiner Ausgaben aber böse sitzen gelassen.
Darüber hat nun TV-Autorin und Ersatzköchin Caro Worbs (32) im Podcast "too many tabs" mit Kollege Miguel Robitzky (29) gesprochen.
Demnach seien für die neue Staffel der Show drei neue Folgen geplant gewesen, eine der geladenen Promis erschien allerdings ohne jede Info einfach nicht zu den Dreharbeiten - erstmals in der Geschichte der Show.
Dabei lagen sämtliche Zutaten des Gastes bereits im Studio! Nur weil sie zufällig im Büro gewesen sei, musste Worbs schließlich nur kurz in die Maske hüpfen und einspringen.
Ihre Mahlzeit: ein Melonen-Feta-Linsen-Salat. Den hatte kurz vor der geplanten Aufzeichnung auch eine der erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands zubereitet.
Spotify-User vermuten diese Influencerin als Übeltäterin
Die Rede ist von Bianca Heinicke alias "Bibisbeautypalace"!
In der Vorstellung des Promi-Gastes ist unter anderem von rund 7,8 Millionen Followern auf Instagram die Rede - auch das passt auf die Podcasterin.
Trotz der Hektik im Studio sei die Folge allerdings ein Erfolg gewesen, erzählt Worbs. "Wir haben gut gekocht, wir haben uns gut unterhalten."
Das Gericht von Chef Böhmermann hat ihr eigenen Worten zufolge ebenso gemundet. "War wirklich sehr lecker, also da habe ich mich nicht verstellen müssen."
Ein offizielles Statement darüber, welcher Promi die Einladung zu "Böhmi brutzelt" tatsächlich sausen gelassen hat, haben Böhmermann und Worbs bisher aber nicht öffentlich geliefert.
Titelfoto: Lennart Speer/Anna-Maria Flöck./ZDF/dpa