TV-Panne verraten: Jan Böhmermann in Show von Promi-Gast sitzen gelassen

Köln - TV-Moderator Jan Böhmermann (45) ist in seiner Show "Böhmi brutzelt" eiskalt sitzen gelassen worden. Seitdem rätselt das Netz über den unsichtbaren Promi-Gastkoch ...

In der ersten Ausgabe von "Böhmi brutzelt" kochte Jan Böhmermann mit Starkoch Tim Mälzer. © Lennart Speer/ZDF/dpa

Eigentlich war die Sendung vor gut einem Jahr eingestampft und in den Archiven von ZDFNeo entsprechend verstaut worden - in diesem Jahr die überraschende Kehrtwende des Senders.

Seit dem 18. Juli ist "Böhmi" schließlich wieder auf Sendung, wurde in einer seiner Ausgaben aber böse sitzen gelassen.

Darüber hat nun TV-Autorin und Ersatzköchin Caro Worbs (32) im Podcast "too many tabs" mit Kollege Miguel Robitzky (29) gesprochen.

Demnach seien für die neue Staffel der Show drei neue Folgen geplant gewesen, eine der geladenen Promis erschien allerdings ohne jede Info einfach nicht zu den Dreharbeiten - erstmals in der Geschichte der Show.

Dabei lagen sämtliche Zutaten des Gastes bereits im Studio! Nur weil sie zufällig im Büro gewesen sei, musste Worbs schließlich nur kurz in die Maske hüpfen und einspringen.

Ihre Mahlzeit: ein Melonen-Feta-Linsen-Salat. Den hatte kurz vor der geplanten Aufzeichnung auch eine der erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands zubereitet.