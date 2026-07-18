18.07.2026 08:01 Auf die Kohlrouladen, fertig, los! Kochshow von Jan Böhmermann geht in die nächste Runde

Jan Böhmermanns (45) Kochshow-Hommage an Alfred Biolek (†87) geht am Samstag in die nächste Runde. Ab 19.45 Uhr laufen die neuen Folgen bei ZDFneo.

Von Jonas-Erik Schmidt Köln - Der Mann, der im Hauptjob vor allem politische Debatten anheizt, lässt inzwischen auch Zwiebeln anschwitzen. Jan Böhmermanns (45) Kochshow-Hommage an Alfred Biolek (†87) geht in die nächste Runde.

Unter anderem Tim Mälzer (55, l.) gibt sich in der neuen Staffel von Jan Böhmermanns (45) Kochshow "Böhmi brutzelt" die Ehre. © Lennart Speer/ZDF/dpa Die deutsche Fernsehgeschichte kennt einige große Männer am Herd: Biolek, Tim Mälzer (55), Horst Lichter (64). Den Namen Jan Böhmermann hätte man in dieser Reihe lange eher als Störung denn als Fortsetzung vermutet. Ein Irrtum. Seit 2021 schon schwingt der Satiriker in seinem Format "Böhmi brutzelt" den Kochlöffel. Von Samstag (18. Juli, 19.45 Uhr) an ist die nächste Staffel bei ZDFneo zu sehen, es ist bereits die fünfte. Im Stream sind die acht neuen Folgen von 2026 bereits abrufbar. Abermals begrüßt Böhmermann darin prominente Gäste, um mit ihnen zu kochen. Mit dabei sind diesmal etwa Sängerin Maite Kelly (46), Moderatorin Laura Larsson (37), Content-Creatorin Frau Gretel, Stand-up-Komikerin Filiz Tasdan (44) und der Mode-Experte Bruce Darnell (68), der einst durch die ProSieben-Show "Germany's Next Topmodel" bekannt wurde ("Die Handtasche muss lebendig sein!"). Böhmermann kocht für ihn Kohlrouladen. Dass der Satiriker auch in der Küche seinen Spaß an Meta-Witzen nicht verloren hat, zeigt gleich die erste Folge: Ausgerechnet Fernsehkoch Tim Mälzer steht mit dem Hobbykoch am Herd. Derart selbstreferenzielle Scherze gehören seit Jahren zum Markenzeichen Böhmermanns. Jan Böhmermann Jan Böhmermann geht auf Rundfunkanstalten los: "Das Allerletzte, das Allerdümmste" Ohnehin geht es bei "Böhmi brutzelt" weniger um das perfekte Essen als um die Unterhaltung. Als Böhmermann mit der Sendung startete und manch einer einen Aprilscherz (obwohl es schon Juli war) vermutete, definierte er sich als eine Art Wiedergänger von Alfred Biolek (1934-2021) und dessen Sendung "alfredissimo". Mit Hochleistungskochshows wie "The Taste" oder "Die Küchenschlacht" hat "Böhmi brutzelt" tatsächlich wenig gemein.

Schmeckt dem Publikum "Böhmi brutzelt" auch weiterhin?