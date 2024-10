Jana Heinisch über Beziehungen: "Das ist die größte Lüge des Jahrtausends"

Das Ex-GNTM-Model Jana Heinisch hat gerade erst die Trennung von Yul Oeltze bekannt gegeben. Ihren Followern steht sie in Liebesfragen trotzdem zur Seite.

Von Luisa Buck

Bremen/Berlin - Die Ex-"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Jana Heinisch (30) hat gerade erst die Trennung von ihrem langjährigen Freund Yul Oeltze (31) bekannt gegeben. Auch wenn sie über die Hintergründe nicht sprechen möchte – ihren Followern steht sie in Liebesfragen trotzdem immer noch mit guten Ratschlägen zur Seite.

Jana Heinisch (30) beantwortet im "Dr. Jeanna Talk" die Fragen ihrer Fans. © Screenshot/Instagram/jana.heinisch (Bildmontage) In ihrer beliebten Instagram-Rubrik "Dr. Jaenna Talk" berät sie ihre Community zu allen Fragen in Sachen Beziehung, Liebe und S*x. "Habe einen tollen Partner, aber wäre manchmal lieber Single, nur weil ich meine Me-Time genieße", lautete Montag etwa die Frage eines Followers oder einer Followerin. Und Jana zögerte nicht lange und zauberte gleich mal eine Lebensweisheit aus dem Hut: "Was wir nicht ändern, wählen wir!", erklärte sie dem oder der Unglücklichen. "Wenn du nicht änderst, dass du in der Beziehung genug Freiheit für dich selber hast, dann hast du das so gewählt." Promis & Stars "Let's Dance"-Star Christina Hänni bereut Aussetzer und keilt zurück: "Hat uns verletzt" Sie selbst könne nicht verstehen, wie Menschen innerhalb von Partnerschaften so schnell in eine komplette Selbstaufgabe verfallen könnten. "Eine Partnerschaft bedeutet NICHT, dass ich zu einer Einheit fusioniere", so Jana. Und weiter: "Das ist die größte Lüge unseres Jahrtausends." In einer Partnerschaft müsse man schließlich nicht seine komplette Individualität aufgeben. "Wenn du das Gefühl hast, du wärst lieber allein, dann ist da was ganz stark im Argen", ist sich "Dr. Jeanna" sicher. Doch bei einer anderen Frage kam auch sie ins Grübeln.

Jana Heinisch: "Noch nie das Gefühl gehabt, seelenverwandt zu sein"