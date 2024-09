Plötzliches Liebes-Aus bei Ex-GNTM-Model Jana Heinisch und Kanu-Weltmeister Yul Oeltze!

Berlin/Bremen - Ganz nebenbei hat die Ex-" Germany's Next Topmodel "-Kandidatin Jana Heinisch (30) ihre Trennung von ihrem langjährigen Freund und Kanu-Weltmeister Yul Oeltze (31) öffentlich gemacht.

Das Ex-GNTM-Model Jana Heinisch (30) äußerte sich in einer Instagram-Story zu ihrem neuen Beziehungsstatus. Für viele Fans kam das wohl überraschend. © Screenshot/Instagram/jana.heinisch (Bildmontage)

Dabei hatten sich Fans am Dienstag zunächst wegen einer ganz anderen Sache um das Model gesorgt: Denn Jana hatte in ihrem Eigenheim auf einmal jede Menge Wasser im Keller. "Ich hab jetzt'n Indoor Pool", so die 30-Jährige in ihrer Instagram-Story, in der sie ihren Followern die Überschwemmung zeigte und ihre Community um Rat fragte, bei wem sie in so einem Fall eigentlich anrufen müsse.

In einer nächsten Story wechselte Jana dann aber auf einmal das Thema: "Final ein Statement, weil ich merke, dass mehr Interesse an Gossip besteht, als daran, wie ich meinen Keller leerpumpe: Ja, Yul und ich sind nicht mehr zusammen", erklärte sie.

Bereits im Juli habe sie sich von ihm getrennt, im August sei er dann ausgezogen.

"Für alle, die jetzt hier noch mehr spannende Insights erwarten, die muss ich leider enttäuschen. Ich werde hier keine dreckige Wäsche waschen", so Jana, während sie an ihrem Keller-Problem arbeitete. "Das Leben geht weiter."

In den vergangenen Wochen war es bereits verdächtig ruhig um das einstige Traumpaar geworden. Zuletzt tauchte Yul nur noch in gemeinsamen Werbe-Videos in Janas Feed auf.