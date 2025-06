Jana Heinisch flitzt splitterfasernackt durchs Gewitter: "Witzigste Story seit Langem"

Jana Heinisch (31) stand nackt mit einem Sonnenschirm im Garten, als ein Blitz die Nacht erhellte. Da überließ sie den Schirm seinem Schicksal. © Bildmontage: Instagram/jana.heinisch

Etwas übermüdet sah das Model aus, als es am Montagmorgen in die Kamera lächelte. Kein Wunder, wie man in ihrer Instagram-Story erfährt. "Ich hatte heute Nacht einen sehr wilden Kampf. Das ist die witzigste Story seit Langem", kündigt sie zunächst an.

Um 4.30 Uhr sei die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin aufgewacht, weil lauter Donner durch die Nacht hallte. Ihre Fenster standen sperrangelweit auf. "Es hat so laut gewittert. Typisch für so ein Sommergewitter. Da hab ich die Lage gecheckt", so die gebürtige Bremerin.

Laut Wetterradar sollte der Spuk zehn Minuten später vorbei sein. Die 31-Jährige kuschelte sich also wieder ins Bett. "Ein paar Minuten später fängt es an zu regnen, wirklich gestört. Ich hatte alle Polster draußen gelassen, weil ich dachte: ja, wird schon", sagt sie.

Und dann sei ihr siedend heiß eingefallen, dass die Musikbox noch draußen neben einer der Liegen lag. "Ich, die bei den Temperaturen gestern natürlich ohne Klamotten schlafen gegangen ist, spring wie ein kleiner Aal aus dem Bett", erzählt sie.