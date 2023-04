Jana Ina Zarrella erklärt Fans den "wahren Sinn des Lebens"

Letzteres war auch am gestrigen Freitag der Fall. Die Zweifach-Mama sprach in einer kurzen Drehpause zu ihren Fans und schilderte ihnen den vollen Drehtag: Unter anderem bespreche sie in den Pausen die Kollektionen für die kommende Sommer-Saison, zwischendurch rufe dann das Mittagessen, bevor die neuen Schmuck-Kreationen durchgenommen würden.

An vollen Drehtagen reist sie dafür von Köln nach München , nimmt mehrere Sendungen nacheinander auf, um im Anschluss auf direktem Wege wieder in ihre Heimatstadt zu fahren oder zu fliegen.

Auch wenn sich Jana Inas Arbeitsalltag oftmals stressig gestaltet, will sie so viel Zeit wie nur irgend möglich mit ihren Liebsten verbringen. Das Model arbeitet unter anderem als Designerin und Moderatorin bei einem Home-Shopping-Kanal.

Jana Ina Zarrella (46) arbeitet viel und gerne. Dennoch ist ihr eine Sache besonders heilig: ihre Familie. © Montage: Screenshot/Instagram/janainazarrella

Am späten Abend meldete sich die Business-Frau dann bereits vom Flughafen bei ihren rund 758.000 Fans. Gegen 21.12 Uhr sei sie mit dem Taxi dort angekommen. "Es hätte nichts passieren dürfen", so Jana Ina. Der Grund: Das Boarding für ihren Flug nach Köln hatte bereits begonnen und die Ehefrau von Sänger Giovanni Zarrella (45) musste noch das Terminal mit einer internen Flughafen-Bahn wechseln.

Doch wozu der ganze Stress am späten Freitagabend? Immerhin wäre es ein Leichtes gewesen, in einem Hotel zu schlafen und einen der ersten Flüge am Samstagmorgen zu nehmen. Das sah das brasilianische Model ganz anders: "Ich möchte morgen früh mit meiner Familie aufstehen und mit ihnen frühstücken."

Am Samstagnachmittag sei sie beruflich wieder eingespannt und könne die begrenzte Zeit mit ihren beiden Kindern und ihrem Ehemann daher nur für ein paar Stunden genießen.

"Ich will nicht in Hotels alleine schlafen. Ich will zurück nach Hause gehen, von meinem Hund laut begrüßt werden und in meinem Bett schlafen. Es gibt nicht Schöneres und für mich ist das der wahre Sinn des Lebens", philosophierte die 46-Jährige und stieg beseelt in den Flieger, um nur wenige Stunden später ihre Familie in die Arme schließen zu können.