Jana Ina Zarrella feiert Weihnachten an ganz besonderem Ort: "Magisch"

Rio de Janeiro (Brasilien) - Jana Ina Zarrella (46) verbringt in diesem Jahr ein ganz besonderes Weihnachtsfest, denn die Moderatorin feiert Weihnachten in Rio de Janeiro! Ihren Instagram-Fans gab die zweifache Mama einen Einblick in die Reise.

Am Strand Rio de Janeiros strahlte Jana Ina Zarrella (46) mit der Sonne um die Wette. © Bildmontage: Instagram/janainazarrella (Screenshots)

Jana Ina hatte dem derzeitigen Dauerregen in NRW jüngst den Rücken gekehrt, war ins Flugzeug Richtung Heimat gestiegen und schließlich in der brasilianischen Küstenmetropole gelandet.

Dort konnte die Ehefrau von Sänger Giovanni Zarrella (45) auch endlich wieder ihre Mutter in die Arme schließen, die sie zuletzt vor einigen Wochen besucht hatte und die nach wie vor in Brasilien lebt.

So genoss Jana Ina seit ihrer Ankunft in der Heimat bereits jede Sekunde, wie sie ihren mehr als 800.000 Fans an diesem Wochenende auf ihrem Instagram-Kanal gezeigt hatte.

Dort hatte die Wahl-Kölnerin nämlich einen kurzen Clip geteilt, in dem sie in einem luftigen Kleid in malerischer Kulisse am Strand entlanglief und dabei bis über beide Ohren in die Kamera strahlte.

Dabei war unübersehbar, wie sehr die 46-Jährige in ihrer Heimat aufblüht!