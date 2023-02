Jana Ina Zarrella: "Kiffer"-Aussage macht Fans sofort hellhörig

Köln – Wie bitte, was hat Jana Ina Zarrella (46) da gerade gesagt? Die TV-Moderatorin hat mit einer Aussage bei Instagram stutzig gemacht, Fans mussten sie sofort korrigieren.

"Ich bin jetzt bei der Hälfte der Behandlung, und es läuft alles ganz gut, ich bin ganz happy", berichtete die Beauty zufrieden - ohne zu ahnen, dass ihr bei ihrer Erzählung ein kleiner, aber feiner Fehler unterlaufen war, der manchem Fan die Lachtränen in die Augen trieb.

Um ihre perlweißen Beißer wieder in ihre ideale Position zurückzubekommen, trägt Jana Ina deshalb seit geraumer Zeit eine transparente Zahnspange. Obwohl diese mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen ist, hat die Schiene bereits kleine Wunder bewirkt.

"Ich komme gerade vom Kieferorthopäden", erklärte die 46-Jährige zwischen Tür und Angel. So hatte die Beauty zuletzt mit einem leidigen Problem zu kämpfen.

Die Ehefrau von Giovanni Zarrella (44) hatte sich jüngst in einer Story bei ihren rund 751.000 Followern gemeldet, als sie gerade auf dem Rückweg von einem wichtigen Termin war.

Jana Ina trainiert die richtige Aussprache: "Kieferorthopäde", nicht "Kiffer-Orthopäde"! © Montage: Instagram/Screenshot/Jana Ina Zarrella

Zurück Zuhause teilte Jana Ina eine Nachricht, die sie erreicht hatte. Darin wies ein Fan die gebürtige Brasilianerin freundlich darauf hin, dass sie - ihrem Akzent geschuldet - anstelle von Kieferorthopäde "Kiffer-Orthopäde" gesagt habe.

"Es ist der Kiefer, ein langes i", klärte der User mit einem Tränen lachenden Emoji auf.

Jana Ina musste über ihren Aussprache-Schnitzer offenbar selber schmunzeln und führte demonstrativ vor, wie das Wort mit langem i korrekt betont wird: "Kiiiiiiieferorthopäde!"

"So, ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, wo ich heute gewesen bin", neckte die ehemalige "Love Island"-Moderatorin, die mit dem Konsum von Cannabis in Wirklichkeit wohl eher nichts am Hut hat, ihre Fans. Wäre das auch geklärt.