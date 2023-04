Jana Ina Zarrella macht auf den Malediven sonderbare Urlaubsbekanntschaft

Malediven/Köln – Die am Freitag begonnenen Osterferien in NRW nutzt Jana Ina Zarrella (46) derzeit für einen paradiesischen Urlaub auf den Malediven. Kurz nach der Ankunft schloss sie dort bereits eine kuriose Bekanntschaft.

Jana Ina Zarrella (46) genießt die tropischen Temperaturen auf den Malediven. © Screenshot/Instagram/janainazarrella

Da sich ihre beiden Kinder bereits mitten in den Teenager-Jahren befinden, sind Jana Ina und ihr Ehemann Giovanni Zarrella (45) auf die Ferien angewiesen. Das nutzte das Promi-Pärchen prompt aus und setzte sich am Wochenende in den Flieger, um zu den beliebten Atollen im Indischen Ozean zu reisen.

Dort urlaubt die Familie auf luxuriöse Art und Weise. Zwischen türkisfarbenem Wasser, kleinen Strandhütten und erstklassigem Essen lässt es sich nun mal gut aushalten. Das hat allerdings auch seinen Preis: Laut TAG24-Recherche kosten zehn Tage in besagtem All-Inclusive-Hotel für zwei Erwachsene und zwei Kinder um die 10.500 Euro. Unter der prallen Sonne lässt es sich die Familie gut gehen.

Beim morgendlichen Buffet hatte Jana Ina am gestrigen Dienstag allerdings eine kuriose Begegnung: Bernard ließ sich blicken. Dabei handelt es sich nicht etwa um einen Mitarbeiter des Hotels oder einen anderen Promi, sondern um einen Fischreiher.

Für die Angestellten ist der grazile Vogel inzwischen eine kleine Berühmtheit und auch Gäste werden auf den gierigen Zeitgenossen vorbereitet. Denn Bernard hat ein Hobby: das hinterlassene Frühstück der Urlauber zu zerpflücken.