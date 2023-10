Jana Ina Zarrella raubt Fans im Bikini den Atem: "Einfach eine megaheiße Frau!"

Köln/Österreich - Jana Ina Zarrella (46) gönnt sich derzeit eine Auszeit in den Bergen. In einer Bilderreihe mit Impressionen findet sich auch ein heißes Bikini-Foto, mit dem sie den Fans gehörig den Kopf verdreht!

Jana Ina Zarrella (46) gönnt sich in den österreichischen Bergen eine Auszeit vom Alltag. © Bildmontage: Instagram/janainazarrella (Screenshots)

Die gebürtige Brasilianerin und ihr Ehemann Giovanni Zarrella (45) liefern seit mehr als zwei Dekaden das Paradebeispiel einer skandalfreien Promi-Ehe. Die beiden lernten sich in den frühen 2000er-Jahren kennen und sind unzertrennlich.

Ihre Familie ist für Jana Ina das größte Glück. Gemeinsam hat das in Köln lebende Traumpaar zwei Kinder - einen Sohn und eine Tochter - die 2008 bzw. 2013 geboren wurden. Ihr Privatleben halten sie aber nahezu perfekt unter Verschluss.

Im Urlaub gönnt die 46-Jährige ihren rund 783.000 Instagram-Fans jetzt einen seltenen Blick durch das private Schlüsselloch. Denn: Aktuell erholen sich Jana Ina und Giovanni im Fünf-Sterne-Resort Stanglwirt in Going am Wilden Kaiser (Österreich).

Auf ihrem Kanal veröffentlichte die ehemalige "Love Island"-Moderatorin unter anderem eine Bilderreihe mit Impressionen aus den vergangenen Tagen. Neben einigen Aufnahmen in atemberaubender Berg-Kulisse ist an vierter Position auch ein äußerst freizügiges Foto zu bewundern.