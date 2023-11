Jana Ina Zarrella rechnet mit "asozialem" Geschäftsmann ab: "Shame on you!"

Jana Ina Zarrella (46) berichtet in einer Instagram-Story, was sie am Hamburger Flughafen erlebt hat. © Montage: Instagram/Screenshot/Jana Ina Zarrella

In einer Instagram-Szene beschreibt die Ehefrau von Giovanni Zarrella (45) den Vorfall, der sie auch nach ihrer Rückkehr in ihre Wahlheimat Köln noch immer sichtlich aufwühlt.

Sie sei gerade am Hamburger Flughafen gelandet und habe das Terminal verlassen, als ihr eine Frau aufgefallen sei. Die Unbekannte war der Schilderung zufolge mit einem Kinderwagen und drei großen Koffern unterwegs und mit ihrer XXL-Fracht eindeutig überfordert.

"Und keiner hilft ihr", musste Jana Ina, die schon in der Vergangenheit mehrfach an die Zivilcourage ihrer Mitmenschen appelliert hatte, ungläubig feststellen. So griff die 46-Jährige der Fremden kurzerhand selbst unter die Arme und nahm ihr einen Teil des Gepäcks ab.

Als die beiden Frauen jedoch am Taxistand ankamen und die Mutter in einen Großraumwagen einsteigen wollte, sei sie von der Fahrerin abgewiesen worden. "Ich dachte, okay, vielleicht ist sie dann nicht in der Schlange, sie wurde von jemand anders bestellt, oder sowas", grübelte Jana Ina zunächst.

Was dann passierte, sorgte bei der TV-Beauty jedoch für heftige Empörung!