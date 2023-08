Jana Ina Zarrella teilt Bikini-Selfies mit ihrer "Schwester": Fans reagieren verblüfft

Jana Ina Zarrella (46, r.) und ihre Mutter Rita sehen sich geradezu zum Verwechseln ähnlich. © Montage: Instagram/Jana Ina Zarrella

Wie aus dem Gesicht geschnitten strahlen die beiden Bikini-Schönheiten um die Wette. Dasselbe lange, braune Haar, eine nahezu identische Kinn-Partie und das gleiche breite Lächeln - handelt es sich bei Jana Inas Begleiterin etwa um eine geheime Zwillingsschwester?

Was auf den ersten Blick fast so wirkt, ist nur im Ansatz korrekt. So teilen sich die zwei Frauen zwar einen großen Teil ihrer Gene, doch gleichzeitig trennt die beiden auch eine ganze Generation voneinander!

Tatsächlich handelt es sich bei den Schnappschüssen, die Jana Ina am Wochenende aus dem heimischen Garten in Köln teilte, um Mutter-Tochter-Selfies. Das bestätigt spätestens der Hashtag "#momanddaughter" unter der Bilder-Reihe.

"Summer in the city", schrieb Jana Ina zu den fröhlichen Fotos, die Fans sogleich in Staunen versetzten.