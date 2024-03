Jana Ina Zarrella verliebt wie am ersten Tag: "Was für ein Glück, dich in meinem Leben zu haben"

Köln - Jana Ina Zarrella (47) setzte am Montagabend anlässlich des Geburtstags von Ehemann Giovanni (46) eine Liebeserklärung an den Sänger ab, die wohl tausende Fans zu Tränen rührte.

In einer Sequenz hatte das Ehepaar beispielsweise auf einer Mauer vor dem Meer getanzt, in einer anderen rodelten die beiden lautstark lachend eine verschneite Piste hinab.

So hatte die schöne Brasilianerin in dem Video zahlreiche Momente vergangener Tage zusammengeschnitten, die sie mit dem gebürtigen Italiener erlebt hatte.

Das stellte die Moderatorin am Montag anhand eines neuen Instagram-Clips unter Beweis, den sie anlässlich Giovannis Ehrentag mit ihren mehr als 830.000 Followern geteilt hatte - und sorgte dabei glatt für Jubelstürme in der Kommentarspalte des Beitrags!

Jana Ina (47) und ihr Giovanni (46) sind seit mehr als 18 Jahren glücklich verheiratet. © Instagram/janainazarrella

So widmete die zweifache Mutter ihrem Liebsten in der Bildunterschrift rührende Worte und schrieb: "Wörter können nicht beschreiben, wie sehr ich dich liebe. Was für ein Glück, dich in meinem Leben zu haben. Wir lieben dich unendlich. Happy Birthday, du Superheld!"

Jana Inas Fans wurden angesichts dieser emotionalen Liebeserklärung ganz sentimental und fluteten die Kommentarspalte des Beitrags nicht nur mit Glückwünschen zu Giovannis Geburtstag, sondern auch zu der liebevollen Ehe der beiden, an der sich offenbar viele ein Beispiel nahmen.

"Ihr seid wirklich ein Traumpaar", oder auch "Nach so vielen Jahren ist die Liebe immer noch so stark - ich wünsche euch alles Glück der Welt", schrieben nur zwei von etlichen Followern.

Da bleibt wahrlich kein Auge trocken!