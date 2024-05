Liebesrezept à la Giovanni und Jana Ina Zarrella: "Haben verstanden, wo man die Bremse ziehen muss"

"Ich glaube, dass wir zum richtigen Zeitpunkt verstanden haben, wo man die Handbremse ziehen muss, was die Öffentlichkeit angeht", meint Jana Ina im Interview mit RTL .

Daher haben sich das Model und der Sänger, die bereits seit 2005 verheiratet sind, in ihrer Beziehung schon früh auf eine Sache geeinigt, die ihnen heilig ist: ihre Privatsphäre!

Schon immer waren Promis für die Öffentlichkeit ein Objekt der Begierde und schon immer wollten die Menschen wissen, was bei den Stars und Sternchen los ist - insbesondere in Sachen Liebe.

Auch in den sozialen Medien lassen Jana Ina (47) und Giovanni Zarrella (46) ihre Fans immer wieder an ihrem Glück teilhaben. © Instagram/janainazarrella (Screenshot)

Das gelte insbesondere für ihre Familie und die beiden gemeinsamen Kinder, die in der Öffentlichkeit nicht gezeigt werden. "Es gibt für alles Grenzen und unsere haben wir gefunden", bekräftigt das Model.

Heißt: Ihr Zuhause in Köln ist kamerafreie Zone. Oder in Jana Inas Worten: "Was zwischen diesen Türen passiert, das gehört uns!"

Göttergatte Giovanni ergänzt das Liebesrezept um eine weitere Zutat: "Man muss sich selbst viel hinterfragen und sich von außen sehen." Es sei wichtig, nicht nur seine eigenen Bedürfnisse vor Augen zu haben, sondern sich auch zu fragen: Was braucht mein Partner, um glücklich zu sein?

"Wenn man weiß, dass das Leben mit diesem Partner schöner ist als mit einem anderen oder allein, dann muss man alles dafür tun, dass es gemeinsam weitergeht", meint der Sänger.