Mit ihren Kindern: Jana Ina Zarrella teilt seltenes Familienfoto

Köln – Familie geht für Jana Ina Zarrella (46) über alles und trotzdem zeigt sie ihre Liebsten in der Öffentlichkeit nur noch selten. Jetzt hat die Ehefrau von Giovanni Zarrella (45) jedoch ein rares Familien-Selfie geteilt - auch die beiden Kinder des Paares waren mit dabei.

Von ihrem zweiten Kind, einer kleinen Tochter, die im Januar 2013 das Licht der Welt erblickt hatte, ist nur sehr wenig bekannt - nicht einmal ihr Name. So sind Jana Ina und Giovanni inzwischen sehr darauf bedacht, die Privatsphäre ihrer Sprösslinge zu schützen und die beiden nicht offen im Netz zu zeigen.

Es folgte ein weiteres Format ("Jana Ina & Giovanni - Pizza, Pasta & Amore") in dem das Privatleben der frisch gebackenen Promi-Eltern dokumentiert wurde. Doch seither hat sich ihre Einstellung dazu, wie viel sie öffentlich preisgeben möchten, erheblich geändert.

Das Familienfoto der Zarrellas ist im Movie Park in Bottrop am Rande eines Cheerleading-Wettkampfs entstanden. © Montage: Instagram/Screenshot/Jana Ina Zarrella

"Familie - das Wichtigste, immer zusammen, egal was, wo, oder wann", schrieb Jana Ina zu dem Schnappschuss mit Seltenheitswert.

Neben Giovanni und den unkenntlich gemachten Kindern strahlten auf dem Foto unter anderem auch Giovannis Mutter Clementina und seine Schwester Maria mitsamt ihrer kleinen Tochter, sowie Jana Inas Bruder Leonardo miteinander um die Wette.

Der Anlass für das Zarrella-Familientreffen war dabei die "Elite Cheerleading Championship", an der auf großer Bühne im Movie Park Bottrop auch Jana Inas und Giovannis Jüngste als Teil einer Wettkampf-Mannschaft teilgenommen hatte.

So platzte die Moderatorin in einer Instagram-Story fast vor Stolz, nachdem sie ihre Tochter von den Zuschauerrängen aus angefeuert hatte: "Ich bin unglaublich stolz! Es ist so schön zu sehen, wie die eigenen Kinder groß werden, wie sie irgendwas entdecken und dann Liebe und Leidenschaft da reinstecken, wie viel Zeit sie investieren und wie sehr sie aufgeregt sind, weil dann eine Meisterschaft stattfindet."

Jana Ina betonte: "Es gibt nichts im Leben, was mich aufhalten könnte, diese Momente mit meiner Tochter zu teilen und ich bin echt dankbar dafür."